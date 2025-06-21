- 자본
트레이드:
556
이익 거래:
366 (65.82%)
손실 거래:
190 (34.17%)
최고의 거래:
252.94 EUR
최악의 거래:
-98.17 EUR
총 수익:
2 965.66 EUR (95 785 pips)
총 손실:
-1 664.46 EUR (46 039 pips)
연속 최대 이익:
16 (13.65 EUR)
연속 최대 이익:
299.48 EUR (5)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
25.80%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
55
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
3.89
롱(주식매수):
361 (64.93%)
숏(주식차입매도):
195 (35.07%)
수익 요인:
1.78
기대수익:
2.34 EUR
평균 이익:
8.10 EUR
평균 손실:
-8.76 EUR
연속 최대 손실:
11 (-240.34 EUR)
연속 최대 손실:
-334.34 EUR (4)
월별 성장률:
2.11%
연간 예측:
25.64%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.64 EUR
최대한의:
334.50 EUR (4.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.57% (335.70 EUR)
자본금별:
5.83% (414.10 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD.cfd
|465
|AUDCHF.cfd
|85
|USTech.cfd
|4
|DAX.cfd
|1
|NIKKEI.cfd
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD.cfd
|303
|AUDCHF.cfd
|681
|USTech.cfd
|220
|DAX.cfd
|141
|NIKKEI.cfd
|144
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD.cfd
|36K
|AUDCHF.cfd
|5.7K
|USTech.cfd
|4.1K
|DAX.cfd
|3.1K
|NIKKEI.cfd
|937
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +252.94 EUR
최악의 거래: -98 EUR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +13.65 EUR
연속 최대 손실: -240.34 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EarnBroker-Sharp ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Get ready to earn 2-3%/month with the power of the EA
