Bogdan-claudiu Chiru

SMARTA

Bogdan-claudiu Chiru
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 10%
EarnBroker-Sharp ECN
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
512
Negociações com lucro:
337 (65.82%)
Negociações com perda:
175 (34.18%)
Melhor negociação:
252.94 EUR
Pior negociação:
-98.17 EUR
Lucro bruto:
2 853.69 EUR (90 756 pips)
Perda bruta:
-1 635.73 EUR (45 044 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (13.65 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
299.48 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
25.80%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
3.64
Negociações longas:
322 (62.89%)
Negociações curtas:
190 (37.11%)
Fator de lucro:
1.74
Valor esperado:
2.38 EUR
Lucro médio:
8.47 EUR
Perda média:
-9.35 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-240.34 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-334.34 EUR (4)
Crescimento mensal:
1.76%
Previsão anual:
21.40%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.64 EUR
Máximo:
334.50 EUR (4.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.57% (335.70 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.83% (414.10 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD.cfd 434
AUDCHF.cfd 72
USTech.cfd 4
DAX.cfd 1
NIKKEI.cfd 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD.cfd 256
AUDCHF.cfd 630
USTech.cfd 220
DAX.cfd 141
NIKKEI.cfd 144
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD.cfd 33K
AUDCHF.cfd 4.9K
USTech.cfd 4.1K
DAX.cfd 3.1K
NIKKEI.cfd 937
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +252.94 EUR
Pior negociação: -98 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +13.65 EUR
Máxima perda consecutiva: -240.34 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EarnBroker-Sharp ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Get ready to earn 2-3%/month with the power of the EA
2025.08.21 13:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 06:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 02:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.21 05:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 05:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
