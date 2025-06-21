- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
512
Negociações com lucro:
337 (65.82%)
Negociações com perda:
175 (34.18%)
Melhor negociação:
252.94 EUR
Pior negociação:
-98.17 EUR
Lucro bruto:
2 853.69 EUR (90 756 pips)
Perda bruta:
-1 635.73 EUR (45 044 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (13.65 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
299.48 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
25.80%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
3.64
Negociações longas:
322 (62.89%)
Negociações curtas:
190 (37.11%)
Fator de lucro:
1.74
Valor esperado:
2.38 EUR
Lucro médio:
8.47 EUR
Perda média:
-9.35 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-240.34 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-334.34 EUR (4)
Crescimento mensal:
1.76%
Previsão anual:
21.40%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.64 EUR
Máximo:
334.50 EUR (4.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.57% (335.70 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.83% (414.10 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD.cfd
|434
|AUDCHF.cfd
|72
|USTech.cfd
|4
|DAX.cfd
|1
|NIKKEI.cfd
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD.cfd
|256
|AUDCHF.cfd
|630
|USTech.cfd
|220
|DAX.cfd
|141
|NIKKEI.cfd
|144
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD.cfd
|33K
|AUDCHF.cfd
|4.9K
|USTech.cfd
|4.1K
|DAX.cfd
|3.1K
|NIKKEI.cfd
|937
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +252.94 EUR
Pior negociação: -98 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +13.65 EUR
Máxima perda consecutiva: -240.34 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EarnBroker-Sharp ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Get ready to earn 2-3%/month with the power of the EA
