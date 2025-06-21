- 成长
交易:
512
盈利交易:
337 (65.82%)
亏损交易:
175 (34.18%)
最好交易:
252.94 EUR
最差交易:
-98.17 EUR
毛利:
2 853.69 EUR (90 756 pips)
毛利亏损:
-1 635.73 EUR (45 044 pips)
最大连续赢利:
16 (13.65 EUR)
最大连续盈利:
299.48 EUR (5)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
25.80%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
4 天
采收率:
3.64
长期交易:
322 (62.89%)
短期交易:
190 (37.11%)
利润因子:
1.74
预期回报:
2.38 EUR
平均利润:
8.47 EUR
平均损失:
-9.35 EUR
最大连续失误:
11 (-240.34 EUR)
最大连续亏损:
-334.34 EUR (4)
每月增长:
1.76%
年度预测:
21.40%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.64 EUR
最大值:
334.50 EUR (4.31%)
相对跌幅:
结余:
1.57% (335.70 EUR)
净值:
5.83% (414.10 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD.cfd
|434
|AUDCHF.cfd
|72
|USTech.cfd
|4
|DAX.cfd
|1
|NIKKEI.cfd
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD.cfd
|256
|AUDCHF.cfd
|630
|USTech.cfd
|220
|DAX.cfd
|141
|NIKKEI.cfd
|144
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD.cfd
|33K
|AUDCHF.cfd
|4.9K
|USTech.cfd
|4.1K
|DAX.cfd
|3.1K
|NIKKEI.cfd
|937
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +252.94 EUR
最差交易: -98 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +13.65 EUR
最大连续亏损: -240.34 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EarnBroker-Sharp ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Get ready to earn 2-3%/month with the power of the EA
没有评论
