- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
276
Profit Trade:
183 (66.30%)
Loss Trade:
93 (33.70%)
Best Trade:
30.44 EUR
Worst Trade:
-14.34 EUR
Profitto lordo:
858.37 EUR (43 496 pips)
Perdita lorda:
-303.59 EUR (17 120 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (13.65 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
61.40 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
25.80%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
19.63
Long Trade:
188 (68.12%)
Short Trade:
88 (31.88%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
2.01 EUR
Profitto medio:
4.69 EUR
Perdita media:
-3.26 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-24.78 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-27.90 EUR (3)
Crescita mensile:
0.62%
Previsione annuale:
7.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.64 EUR
Massimale:
28.26 EUR (0.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.26% (18.44 EUR)
Per equità:
5.83% (414.10 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.cfd
|276
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.cfd
|636
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.cfd
|26K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.44 EUR
Worst Trade: -14 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.65 EUR
Massima perdita consecutiva: -24.78 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EarnBroker-Sharp ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
27K
EUR
EUR
15
100%
276
66%
100%
2.82
2.01
EUR
EUR
6%
1:100