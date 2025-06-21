SegnaliSezioni
Bogdan-claudiu Chiru

SMARTA

Bogdan-claudiu Chiru
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
EarnBroker-Sharp ECN
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
276
Profit Trade:
183 (66.30%)
Loss Trade:
93 (33.70%)
Best Trade:
30.44 EUR
Worst Trade:
-14.34 EUR
Profitto lordo:
858.37 EUR (43 496 pips)
Perdita lorda:
-303.59 EUR (17 120 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (13.65 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
61.40 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
25.80%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
19.63
Long Trade:
188 (68.12%)
Short Trade:
88 (31.88%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
2.01 EUR
Profitto medio:
4.69 EUR
Perdita media:
-3.26 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-24.78 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-27.90 EUR (3)
Crescita mensile:
0.62%
Previsione annuale:
7.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.64 EUR
Massimale:
28.26 EUR (0.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.26% (18.44 EUR)
Per equità:
5.83% (414.10 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.cfd 276
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.cfd 636
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.cfd 26K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.44 EUR
Worst Trade: -14 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.65 EUR
Massima perdita consecutiva: -24.78 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EarnBroker-Sharp ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Get ready to earn 2-3%/month with the power of the EA
Non ci sono recensioni
2025.08.21 13:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 06:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 02:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.21 05:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 05:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
