トレード:
512
利益トレード:
337 (65.82%)
損失トレード:
175 (34.18%)
ベストトレード:
252.94 EUR
最悪のトレード:
-98.17 EUR
総利益:
2 853.69 EUR (90 756 pips)
総損失:
-1 635.73 EUR (45 044 pips)
最大連続の勝ち:
16 (13.65 EUR)
最大連続利益:
299.48 EUR (5)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
25.80%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
3.64
長いトレード:
322 (62.89%)
短いトレード:
190 (37.11%)
プロフィットファクター:
1.74
期待されたペイオフ:
2.38 EUR
平均利益:
8.47 EUR
平均損失:
-9.35 EUR
最大連続の負け:
11 (-240.34 EUR)
最大連続損失:
-334.34 EUR (4)
月間成長:
1.76%
年間予想:
21.40%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.64 EUR
最大の:
334.50 EUR (4.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.57% (335.70 EUR)
エクイティによる:
5.83% (414.10 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD.cfd
|434
|AUDCHF.cfd
|72
|USTech.cfd
|4
|DAX.cfd
|1
|NIKKEI.cfd
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD.cfd
|256
|AUDCHF.cfd
|630
|USTech.cfd
|220
|DAX.cfd
|141
|NIKKEI.cfd
|144
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD.cfd
|33K
|AUDCHF.cfd
|4.9K
|USTech.cfd
|4.1K
|DAX.cfd
|3.1K
|NIKKEI.cfd
|937
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +252.94 EUR
最悪のトレード: -98 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +13.65 EUR
最大連続損失: -240.34 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EarnBroker-Sharp ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Get ready to earn 2-3%/month with the power of the EA
レビューなし
91%
512
65%
100%
1.74
2.38
EUR
EUR
6%
1:100