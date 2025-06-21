SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SMARTA
Bogdan-claudiu Chiru

SMARTA

Bogdan-claudiu Chiru
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
EarnBroker-Sharp ECN
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
276
Bénéfice trades:
183 (66.30%)
Perte trades:
93 (33.70%)
Meilleure transaction:
30.44 EUR
Pire transaction:
-14.34 EUR
Bénéfice brut:
858.37 EUR (43 496 pips)
Perte brute:
-303.59 EUR (17 120 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (13.65 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
61.40 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
25.80%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
19.63
Longs trades:
188 (68.12%)
Courts trades:
88 (31.88%)
Facteur de profit:
2.83
Rendement attendu:
2.01 EUR
Bénéfice moyen:
4.69 EUR
Perte moyenne:
-3.26 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-24.78 EUR)
Perte consécutive maximale:
-27.90 EUR (3)
Croissance mensuelle:
0.62%
Prévision annuelle:
7.53%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.64 EUR
Maximal:
28.26 EUR (0.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.26% (18.44 EUR)
Par fonds propres:
5.83% (414.10 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.cfd 276
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.cfd 636
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.cfd 26K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.44 EUR
Pire transaction: -14 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +13.65 EUR
Perte consécutive maximale: -24.78 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EarnBroker-Sharp ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Get ready to earn 2-3%/month with the power of the EA
Aucun avis
2025.08.21 13:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 06:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 02:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.21 05:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 05:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SMARTA
30 USD par mois
6%
0
0
USD
27K
EUR
15
100%
276
66%
100%
2.82
2.01
EUR
6%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.