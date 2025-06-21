SignaleKategorien
Bogdan-claudiu Chiru

SMARTA

Bogdan-claudiu Chiru
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
EarnBroker-Sharp ECN
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
512
Gewinntrades:
337 (65.82%)
Verlusttrades:
175 (34.18%)
Bester Trade:
252.94 EUR
Schlechtester Trade:
-98.17 EUR
Bruttoprofit:
2 853.69 EUR (90 756 pips)
Bruttoverlust:
-1 635.73 EUR (45 044 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (13.65 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
299.48 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
25.80%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
3.64
Long-Positionen:
322 (62.89%)
Short-Positionen:
190 (37.11%)
Profit-Faktor:
1.74
Mathematische Gewinnerwartung:
2.38 EUR
Durchschnittlicher Profit:
8.47 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-9.35 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-240.34 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-334.34 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
1.76%
Jahresprognose:
21.40%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.64 EUR
Maximaler:
334.50 EUR (4.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.57% (335.70 EUR)
Kapital:
5.83% (414.10 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD.cfd 434
AUDCHF.cfd 72
USTech.cfd 4
DAX.cfd 1
NIKKEI.cfd 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD.cfd 256
AUDCHF.cfd 630
USTech.cfd 220
DAX.cfd 141
NIKKEI.cfd 144
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD.cfd 33K
AUDCHF.cfd 4.9K
USTech.cfd 4.1K
DAX.cfd 3.1K
NIKKEI.cfd 937
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +252.94 EUR
Schlechtester Trade: -98 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.65 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -240.34 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EarnBroker-Sharp ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Get ready to earn 2-3%/month with the power of the EA
Keine Bewertungen
2025.08.21 13:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 06:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 02:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.21 05:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 05:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
