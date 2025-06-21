- Прирост
Всего трейдов:
512
Прибыльных трейдов:
337 (65.82%)
Убыточных трейдов:
175 (34.18%)
Лучший трейд:
252.94 EUR
Худший трейд:
-98.17 EUR
Общая прибыль:
2 853.69 EUR (90 756 pips)
Общий убыток:
-1 635.73 EUR (45 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (13.65 EUR)
Макс. прибыль в серии:
299.48 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
25.80%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
3.64
Длинных трейдов:
322 (62.89%)
Коротких трейдов:
190 (37.11%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
2.38 EUR
Средняя прибыль:
8.47 EUR
Средний убыток:
-9.35 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-240.34 EUR)
Макс. убыток в серии:
-334.34 EUR (4)
Прирост в месяц:
1.76%
Годовой прогноз:
21.40%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.64 EUR
Максимальная:
334.50 EUR (4.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.57% (335.70 EUR)
По эквити:
5.83% (414.10 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD.cfd
|434
|AUDCHF.cfd
|72
|USTech.cfd
|4
|DAX.cfd
|1
|NIKKEI.cfd
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD.cfd
|256
|AUDCHF.cfd
|630
|USTech.cfd
|220
|DAX.cfd
|141
|NIKKEI.cfd
|144
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD.cfd
|33K
|AUDCHF.cfd
|4.9K
|USTech.cfd
|4.1K
|DAX.cfd
|3.1K
|NIKKEI.cfd
|937
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +252.94 EUR
Худший трейд: -98 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +13.65 EUR
Макс. убыток в серии: -240.34 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EarnBroker-Sharp ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Get ready to earn 2-3%/month with the power of the EA
Нет отзывов
