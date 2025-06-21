СигналыРазделы
SMARTA

Bogdan-claudiu Chiru
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 10%
EarnBroker-Sharp ECN
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
512
Прибыльных трейдов:
337 (65.82%)
Убыточных трейдов:
175 (34.18%)
Лучший трейд:
252.94 EUR
Худший трейд:
-98.17 EUR
Общая прибыль:
2 853.69 EUR (90 756 pips)
Общий убыток:
-1 635.73 EUR (45 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (13.65 EUR)
Макс. прибыль в серии:
299.48 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
25.80%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
3.64
Длинных трейдов:
322 (62.89%)
Коротких трейдов:
190 (37.11%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
2.38 EUR
Средняя прибыль:
8.47 EUR
Средний убыток:
-9.35 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-240.34 EUR)
Макс. убыток в серии:
-334.34 EUR (4)
Прирост в месяц:
1.76%
Годовой прогноз:
21.40%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.64 EUR
Максимальная:
334.50 EUR (4.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.57% (335.70 EUR)
По эквити:
5.83% (414.10 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD.cfd 434
AUDCHF.cfd 72
USTech.cfd 4
DAX.cfd 1
NIKKEI.cfd 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD.cfd 256
AUDCHF.cfd 630
USTech.cfd 220
DAX.cfd 141
NIKKEI.cfd 144
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD.cfd 33K
AUDCHF.cfd 4.9K
USTech.cfd 4.1K
DAX.cfd 3.1K
NIKKEI.cfd 937
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +252.94 EUR
Худший трейд: -98 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +13.65 EUR
Макс. убыток в серии: -240.34 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EarnBroker-Sharp ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Get ready to earn 2-3%/month with the power of the EA
Нет отзывов
2025.08.21 13:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 06:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 02:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.21 05:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 05:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SMARTA
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
20K
EUR
29
91%
512
65%
100%
1.74
2.38
EUR
6%
1:100
