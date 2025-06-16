SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Lumintu
Ivan Agus Susanto

Lumintu

Ivan Agus Susanto
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 517%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
907
Kârla kapanan işlemler:
831 (91.62%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (8.38%)
En iyi işlem:
735.50 USD
En kötü işlem:
-104.06 USD
Brüt kâr:
8 636.52 USD (826 474 pips)
Brüt zarar:
-1 062.23 USD (117 493 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (92.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 134.08 USD (44)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
95.20%
Maks. mevduat yükü:
21.11%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
50.32
Alış işlemleri:
504 (55.57%)
Satış işlemleri:
403 (44.43%)
Kâr faktörü:
8.13
Beklenen getiri:
8.35 USD
Ortalama kâr:
10.39 USD
Ortalama zarar:
-13.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-135.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-150.52 USD (3)
Aylık büyüme:
5.60%
Yıllık tahmin:
67.97%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.00 USD
Maksimum:
150.52 USD (1.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.02% (135.39 USD)
Varlığa göre:
96.82% (7 251.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 905
BTCUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.6K
BTCUSD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 722K
BTCUSD -13K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +735.50 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +92.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.07 × 1176
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
26.38 × 76
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 10:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 16:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 13:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 04:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 04:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 11:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 06:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 02:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
