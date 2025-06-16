- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
907
Kârla kapanan işlemler:
831 (91.62%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (8.38%)
En iyi işlem:
735.50 USD
En kötü işlem:
-104.06 USD
Brüt kâr:
8 636.52 USD (826 474 pips)
Brüt zarar:
-1 062.23 USD (117 493 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (92.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 134.08 USD (44)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
95.20%
Maks. mevduat yükü:
21.11%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
50.32
Alış işlemleri:
504 (55.57%)
Satış işlemleri:
403 (44.43%)
Kâr faktörü:
8.13
Beklenen getiri:
8.35 USD
Ortalama kâr:
10.39 USD
Ortalama zarar:
-13.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-135.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-150.52 USD (3)
Aylık büyüme:
5.60%
Yıllık tahmin:
67.97%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.00 USD
Maksimum:
150.52 USD (1.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.02% (135.39 USD)
Varlığa göre:
96.82% (7 251.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|905
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.6K
|BTCUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|722K
|BTCUSD
|-13K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +735.50 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +92.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|26.38 × 76
