- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
907
Negociações com lucro:
831 (91.62%)
Negociações com perda:
76 (8.38%)
Melhor negociação:
735.50 USD
Pior negociação:
-104.06 USD
Lucro bruto:
8 636.52 USD (826 474 pips)
Perda bruta:
-1 062.23 USD (117 493 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
76 (92.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 134.08 USD (44)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
95.20%
Depósito máximo carregado:
21.11%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
50.32
Negociações longas:
504 (55.57%)
Negociações curtas:
403 (44.43%)
Fator de lucro:
8.13
Valor esperado:
8.35 USD
Lucro médio:
10.39 USD
Perda média:
-13.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-135.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-150.52 USD (3)
Crescimento mensal:
5.60%
Previsão anual:
67.97%
Algotrading:
7%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.00 USD
Máximo:
150.52 USD (1.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.02% (135.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
96.82% (7 251.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|905
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|7.6K
|BTCUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|722K
|BTCUSD
|-13K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +735.50 USD
Pior negociação: -104 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +92.97 USD
Máxima perda consecutiva: -135.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Sem comentários