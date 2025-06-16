SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Lumintu
Ivan Agus Susanto

Lumintu

Ivan Agus Susanto
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 517%
Headway-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
907
Negociações com lucro:
831 (91.62%)
Negociações com perda:
76 (8.38%)
Melhor negociação:
735.50 USD
Pior negociação:
-104.06 USD
Lucro bruto:
8 636.52 USD (826 474 pips)
Perda bruta:
-1 062.23 USD (117 493 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
76 (92.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 134.08 USD (44)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
95.20%
Depósito máximo carregado:
21.11%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
50.32
Negociações longas:
504 (55.57%)
Negociações curtas:
403 (44.43%)
Fator de lucro:
8.13
Valor esperado:
8.35 USD
Lucro médio:
10.39 USD
Perda média:
-13.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-135.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-150.52 USD (3)
Crescimento mensal:
5.60%
Previsão anual:
67.97%
Algotrading:
7%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.00 USD
Máximo:
150.52 USD (1.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.02% (135.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
96.82% (7 251.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 905
BTCUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 7.6K
BTCUSD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 722K
BTCUSD -13K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +735.50 USD
Pior negociação: -104 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +92.97 USD
Máxima perda consecutiva: -135.39 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.07 × 1176
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 10:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 16:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 13:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 04:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 04:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 11:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 06:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 02:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar