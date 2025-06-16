- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
907
Profit Trade:
831 (91.62%)
Loss Trade:
76 (8.38%)
Best Trade:
735.50 USD
Worst Trade:
-104.06 USD
Profitto lordo:
8 636.52 USD (826 474 pips)
Perdita lorda:
-1 062.23 USD (117 493 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (92.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 134.08 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
95.20%
Massimo carico di deposito:
21.11%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
50.32
Long Trade:
504 (55.57%)
Short Trade:
403 (44.43%)
Fattore di profitto:
8.13
Profitto previsto:
8.35 USD
Profitto medio:
10.39 USD
Perdita media:
-13.98 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-135.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-150.52 USD (3)
Crescita mensile:
5.60%
Previsione annuale:
67.97%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.00 USD
Massimale:
150.52 USD (1.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.02% (135.39 USD)
Per equità:
96.82% (7 251.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|905
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7.6K
|BTCUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|722K
|BTCUSD
|-13K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +735.50 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +92.97 USD
Massima perdita consecutiva: -135.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|26.38 × 76
