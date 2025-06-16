SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Lumintu
Ivan Agus Susanto

Lumintu

Ivan Agus Susanto
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 517%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
907
Profit Trade:
831 (91.62%)
Loss Trade:
76 (8.38%)
Best Trade:
735.50 USD
Worst Trade:
-104.06 USD
Profitto lordo:
8 636.52 USD (826 474 pips)
Perdita lorda:
-1 062.23 USD (117 493 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (92.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 134.08 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
95.20%
Massimo carico di deposito:
21.11%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
50.32
Long Trade:
504 (55.57%)
Short Trade:
403 (44.43%)
Fattore di profitto:
8.13
Profitto previsto:
8.35 USD
Profitto medio:
10.39 USD
Perdita media:
-13.98 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-135.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-150.52 USD (3)
Crescita mensile:
5.60%
Previsione annuale:
67.97%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.00 USD
Massimale:
150.52 USD (1.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.02% (135.39 USD)
Per equità:
96.82% (7 251.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 905
BTCUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7.6K
BTCUSD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 722K
BTCUSD -13K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +735.50 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +92.97 USD
Massima perdita consecutiva: -135.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.07 × 1176
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
26.38 × 76
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 10:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 16:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 13:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 04:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 04:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 11:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 06:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 02:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
