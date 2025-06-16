- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
907
利益トレード:
831 (91.62%)
損失トレード:
76 (8.38%)
ベストトレード:
735.50 USD
最悪のトレード:
-104.06 USD
総利益:
8 636.52 USD (826 474 pips)
総損失:
-1 062.23 USD (117 493 pips)
最大連続の勝ち:
76 (92.97 USD)
最大連続利益:
4 134.08 USD (44)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
95.20%
最大入金額:
21.11%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
50.32
長いトレード:
504 (55.57%)
短いトレード:
403 (44.43%)
プロフィットファクター:
8.13
期待されたペイオフ:
8.35 USD
平均利益:
10.39 USD
平均損失:
-13.98 USD
最大連続の負け:
4 (-135.39 USD)
最大連続損失:
-150.52 USD (3)
月間成長:
5.60%
年間予想:
67.97%
アルゴリズム取引:
7%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.00 USD
最大の:
150.52 USD (1.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.02% (135.39 USD)
エクイティによる:
96.82% (7 251.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|905
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|7.6K
|BTCUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|722K
|BTCUSD
|-13K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +735.50 USD
最悪のトレード: -104 USD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +92.97 USD
最大連続損失: -135.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
レビューなし