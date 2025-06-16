シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Lumintu
Ivan Agus Susanto

Lumintu

Ivan Agus Susanto
レビュー0件
信頼性
29週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 517%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
907
利益トレード:
831 (91.62%)
損失トレード:
76 (8.38%)
ベストトレード:
735.50 USD
最悪のトレード:
-104.06 USD
総利益:
8 636.52 USD (826 474 pips)
総損失:
-1 062.23 USD (117 493 pips)
最大連続の勝ち:
76 (92.97 USD)
最大連続利益:
4 134.08 USD (44)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
95.20%
最大入金額:
21.11%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
50.32
長いトレード:
504 (55.57%)
短いトレード:
403 (44.43%)
プロフィットファクター:
8.13
期待されたペイオフ:
8.35 USD
平均利益:
10.39 USD
平均損失:
-13.98 USD
最大連続の負け:
4 (-135.39 USD)
最大連続損失:
-150.52 USD (3)
月間成長:
5.60%
年間予想:
67.97%
アルゴリズム取引:
7%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.00 USD
最大の:
150.52 USD (1.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.02% (135.39 USD)
エクイティによる:
96.82% (7 251.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 905
BTCUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 7.6K
BTCUSD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 722K
BTCUSD -13K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +735.50 USD
最悪のトレード: -104 USD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +92.97 USD
最大連続損失: -135.39 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.07 × 1176
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
レビューなし
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 10:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 16:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 13:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 04:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 04:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 11:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 06:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 02:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
