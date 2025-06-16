- 成长
交易:
907
盈利交易:
831 (91.62%)
亏损交易:
76 (8.38%)
最好交易:
735.50 USD
最差交易:
-104.06 USD
毛利:
8 636.52 USD (826 474 pips)
毛利亏损:
-1 062.23 USD (117 493 pips)
最大连续赢利:
76 (92.97 USD)
最大连续盈利:
4 134.08 USD (44)
夏普比率:
0.20
交易活动:
95.20%
最大入金加载:
21.11%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
50.32
长期交易:
504 (55.57%)
短期交易:
403 (44.43%)
利润因子:
8.13
预期回报:
8.35 USD
平均利润:
10.39 USD
平均损失:
-13.98 USD
最大连续失误:
4 (-135.39 USD)
最大连续亏损:
-150.52 USD (3)
每月增长:
5.60%
年度预测:
67.97%
算法交易:
7%
结余跌幅:
绝对:
3.00 USD
最大值:
150.52 USD (1.84%)
相对跌幅:
结余:
7.02% (135.39 USD)
净值:
96.82% (7 251.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|905
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|7.6K
|BTCUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|722K
|BTCUSD
|-13K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +735.50 USD
最差交易: -104 USD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +92.97 USD
最大连续亏损: -135.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
