Ivan Agus Susanto

Lumintu

Ivan Agus Susanto
0条评论
可靠性
29
0 / 0 USD
增长自 2025 517%
Headway-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
907
盈利交易:
831 (91.62%)
亏损交易:
76 (8.38%)
最好交易:
735.50 USD
最差交易:
-104.06 USD
毛利:
8 636.52 USD (826 474 pips)
毛利亏损:
-1 062.23 USD (117 493 pips)
最大连续赢利:
76 (92.97 USD)
最大连续盈利:
4 134.08 USD (44)
夏普比率:
0.20
交易活动:
95.20%
最大入金加载:
21.11%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
50.32
长期交易:
504 (55.57%)
短期交易:
403 (44.43%)
利润因子:
8.13
预期回报:
8.35 USD
平均利润:
10.39 USD
平均损失:
-13.98 USD
最大连续失误:
4 (-135.39 USD)
最大连续亏损:
-150.52 USD (3)
每月增长:
5.60%
年度预测:
67.97%
算法交易:
7%
结余跌幅:
绝对:
3.00 USD
最大值:
150.52 USD (1.84%)
相对跌幅:
结余:
7.02% (135.39 USD)
净值:
96.82% (7 251.25 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 905
BTCUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 7.6K
BTCUSD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 722K
BTCUSD -13K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +735.50 USD
最差交易: -104 USD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +92.97 USD
最大连续亏损: -135.39 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.07 × 1176
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
没有评论
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
No swaps are charged
No swaps are charged
No swaps are charged
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 10:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 16:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 13:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 04:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 04:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 11:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 06:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 02:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
