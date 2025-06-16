- 자본
- 축소
트레이드:
913
이익 거래:
835 (91.45%)
손실 거래:
78 (8.54%)
최고의 거래:
735.50 USD
최악의 거래:
-104.06 USD
총 수익:
8 696.82 USD (832 501 pips)
총 손실:
-1 082.47 USD (119 516 pips)
연속 최대 이익:
76 (92.97 USD)
연속 최대 이익:
4 134.08 USD (44)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
95.20%
최대 입금량:
21.11%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
50.59
롱(주식매수):
510 (55.86%)
숏(주식차입매도):
403 (44.14%)
수익 요인:
8.03
기대수익:
8.34 USD
평균 이익:
10.42 USD
평균 손실:
-13.88 USD
연속 최대 손실:
4 (-135.39 USD)
연속 최대 손실:
-150.52 USD (3)
월별 성장률:
6.04%
연간 예측:
73.33%
Algo 트레이딩:
7%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.00 USD
최대한의:
150.52 USD (1.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.02% (135.39 USD)
자본금별:
96.82% (7 251.25 USD)
배포
|딜
|XAUUSD
|911
|BTCUSD
|2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|7.6K
|BTCUSD
|-1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|726K
|BTCUSD
|-13K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +735.50 USD
최악의 거래: -104 USD
연속 최대 이익: 44
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +92.97 USD
연속 최대 손실: -135.39 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
TitanFX-02
|5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
리뷰 없음