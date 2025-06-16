SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Lumintu
Ivan Agus Susanto

Lumintu

Ivan Agus Susanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 517%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
907
Gewinntrades:
831 (91.62%)
Verlusttrades:
76 (8.38%)
Bester Trade:
735.50 USD
Schlechtester Trade:
-104.06 USD
Bruttoprofit:
8 636.52 USD (826 474 pips)
Bruttoverlust:
-1 062.23 USD (117 493 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
76 (92.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 134.08 USD (44)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
95.20%
Max deposit load:
21.11%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
50.32
Long-Positionen:
504 (55.57%)
Short-Positionen:
403 (44.43%)
Profit-Faktor:
8.13
Mathematische Gewinnerwartung:
8.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-135.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-150.52 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.60%
Jahresprognose:
67.97%
Algo-Trading:
7%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.00 USD
Maximaler:
150.52 USD (1.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.02% (135.39 USD)
Kapital:
96.82% (7 251.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 905
BTCUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 7.6K
BTCUSD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 722K
BTCUSD -13K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +735.50 USD
Schlechtester Trade: -104 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 44
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +92.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -135.39 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.07 × 1176
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
Keine Bewertungen
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 10:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 16:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 13:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 04:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 04:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 11:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 06:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 02:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
