Trades insgesamt:
907
Gewinntrades:
831 (91.62%)
Verlusttrades:
76 (8.38%)
Bester Trade:
735.50 USD
Schlechtester Trade:
-104.06 USD
Bruttoprofit:
8 636.52 USD (826 474 pips)
Bruttoverlust:
-1 062.23 USD (117 493 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
76 (92.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 134.08 USD (44)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
95.20%
Max deposit load:
21.11%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
50.32
Long-Positionen:
504 (55.57%)
Short-Positionen:
403 (44.43%)
Profit-Faktor:
8.13
Mathematische Gewinnerwartung:
8.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-135.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-150.52 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.60%
Jahresprognose:
67.97%
Algo-Trading:
7%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.00 USD
Maximaler:
150.52 USD (1.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.02% (135.39 USD)
Kapital:
96.82% (7 251.25 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|905
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|7.6K
|BTCUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|722K
|BTCUSD
|-13K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
