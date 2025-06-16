СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Lumintu
Ivan Agus Susanto

Lumintu

Ivan Agus Susanto
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 517%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
907
Прибыльных трейдов:
831 (91.62%)
Убыточных трейдов:
76 (8.38%)
Лучший трейд:
735.50 USD
Худший трейд:
-104.06 USD
Общая прибыль:
8 636.52 USD (826 474 pips)
Общий убыток:
-1 062.23 USD (117 493 pips)
Макс. серия выигрышей:
76 (92.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 134.08 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
95.20%
Макс. загрузка депозита:
21.11%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
50.32
Длинных трейдов:
504 (55.57%)
Коротких трейдов:
403 (44.43%)
Профит фактор:
8.13
Мат. ожидание:
8.35 USD
Средняя прибыль:
10.39 USD
Средний убыток:
-13.98 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-135.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-150.52 USD (3)
Прирост в месяц:
5.60%
Годовой прогноз:
67.97%
Алготрейдинг:
7%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.00 USD
Максимальная:
150.52 USD (1.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.02% (135.39 USD)
По эквити:
96.82% (7 251.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 905
BTCUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 7.6K
BTCUSD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 722K
BTCUSD -13K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +735.50 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +92.97 USD
Макс. убыток в серии: -135.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.07 × 1176
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
Нет отзывов
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
2025.10.09 11:26
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 10:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 16:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 13:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 04:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 04:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 11:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 06:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 02:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
