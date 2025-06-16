- Прирост
Всего трейдов:
907
Прибыльных трейдов:
831 (91.62%)
Убыточных трейдов:
76 (8.38%)
Лучший трейд:
735.50 USD
Худший трейд:
-104.06 USD
Общая прибыль:
8 636.52 USD (826 474 pips)
Общий убыток:
-1 062.23 USD (117 493 pips)
Макс. серия выигрышей:
76 (92.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 134.08 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
95.20%
Макс. загрузка депозита:
21.11%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
50.32
Длинных трейдов:
504 (55.57%)
Коротких трейдов:
403 (44.43%)
Профит фактор:
8.13
Мат. ожидание:
8.35 USD
Средняя прибыль:
10.39 USD
Средний убыток:
-13.98 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-135.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-150.52 USD (3)
Прирост в месяц:
5.60%
Годовой прогноз:
67.97%
Алготрейдинг:
7%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.00 USD
Максимальная:
150.52 USD (1.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.02% (135.39 USD)
По эквити:
96.82% (7 251.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|905
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|7.6K
|BTCUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|722K
|BTCUSD
|-13K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Лучший трейд: +735.50 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +92.97 USD
Макс. убыток в серии: -135.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
