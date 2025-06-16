- Incremento
Total de Trades:
907
Transacciones Rentables:
831 (91.62%)
Transacciones Irrentables:
76 (8.38%)
Mejor transacción:
735.50 USD
Peor transacción:
-104.06 USD
Beneficio Bruto:
8 636.52 USD (826 474 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 062.23 USD (117 493 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
76 (92.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 134.08 USD (44)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
95.20%
Carga máxima del depósito:
21.11%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
50.32
Transacciones Largas:
504 (55.57%)
Transacciones Cortas:
403 (44.43%)
Factor de Beneficio:
8.13
Beneficio Esperado:
8.35 USD
Beneficio medio:
10.39 USD
Pérdidas medias:
-13.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-135.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-150.52 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.60%
Pronóstico anual:
67.97%
Trading algorítmico:
7%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.00 USD
Máxima:
150.52 USD (1.84%)
Reducción relativa:
De balance:
7.02% (135.39 USD)
De fondos:
96.82% (7 251.25 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|905
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|7.6K
|BTCUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|722K
|BTCUSD
|-13K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Mejor transacción: +735.50 USD
Peor transacción: -104 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 44
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +92.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -135.39 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
