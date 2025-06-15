SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / N_CL1
Konstantinos Sykas

N_CL1

Konstantinos Sykas
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 12%
Pepperstone-Edge14
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
363
Kârla kapanan işlemler:
186 (51.23%)
Zararla kapanan işlemler:
177 (48.76%)
En iyi işlem:
57.62 EUR
En kötü işlem:
-165.28 EUR
Brüt kâr:
1 911.41 EUR (151 649 pips)
Brüt zarar:
-1 505.83 EUR (117 832 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (65.97 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
204.06 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
34.69%
Maks. mevduat yükü:
75.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.12
Alış işlemleri:
197 (54.27%)
Satış işlemleri:
166 (45.73%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.12 EUR
Ortalama kâr:
10.28 EUR
Ortalama zarar:
-8.51 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-31.36 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-330.56 EUR (2)
Aylık büyüme:
1.01%
Yıllık tahmin:
12.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
55.45 EUR
Maksimum:
360.54 EUR (30.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.52% (360.54 EUR)
Varlığa göre:
6.70% (318.90 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GER40.r 181
XAUUSD.r 89
US30.r 72
NAS100.r 16
AUDNZD.r 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GER40.r 488
XAUUSD.r 26
US30.r -21
NAS100.r -32
AUDNZD.r 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GER40.r 31K
XAUUSD.r 4.9K
US30.r -1.7K
NAS100.r -1.1K
AUDNZD.r 325
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +57.62 EUR
En kötü işlem: -165 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +65.97 EUR
Maksimum ardışık zarar: -31.36 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.26 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.17 23:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 12:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 20:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 19:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 16:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 16:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 15:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.17 18:08
Share of trading days is too low
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.15 10:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 10:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 10:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.15 10:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.15 10:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
N_CL1
Ayda 39 USD
12%
0
0
USD
4.5K
EUR
15
100%
363
51%
35%
1.26
1.12
EUR
8%
1:30
