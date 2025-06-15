- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
702
Прибыльных трейдов:
367 (52.27%)
Убыточных трейдов:
335 (47.72%)
Лучший трейд:
95.72 EUR
Худший трейд:
-165.28 EUR
Общая прибыль:
4 495.34 EUR (316 807 pips)
Общий убыток:
-3 407.93 EUR (258 335 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (284.40 EUR)
Макс. прибыль в серии:
284.40 EUR (20)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
37.61%
Макс. загрузка депозита:
85.08%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.27
Длинных трейдов:
374 (53.28%)
Коротких трейдов:
328 (46.72%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
1.55 EUR
Средняя прибыль:
12.25 EUR
Средний убыток:
-10.17 EUR
Макс. серия проигрышей:
17 (-115.38 EUR)
Макс. убыток в серии:
-330.56 EUR (2)
Прирост в месяц:
6.56%
Годовой прогноз:
79.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
55.45 EUR
Максимальная:
479.68 EUR (40.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.01% (479.68 EUR)
По эквити:
6.70% (318.90 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GER40.r
|371
|XAUUSD.r
|168
|US30.r
|136
|NAS100.r
|16
|AUDNZD.r
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GER40.r
|932
|XAUUSD.r
|421
|US30.r
|-79
|NAS100.r
|-32
|AUDNZD.r
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GER40.r
|32K
|XAUUSD.r
|34K
|US30.r
|-6.7K
|NAS100.r
|-1.1K
|AUDNZD.r
|-168
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +95.72 EUR
Худший трейд: -165 EUR
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +284.40 EUR
Макс. убыток в серии: -115.38 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This is a bundle of proprietary automated trading systems that play on a real account. They do not use martingale but just indicators / formations. We cannot guarantee for any reason that future returns will match past performance. Only risk money that you can afford to lose.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
USD
5.2K
EUR
EUR
30
100%
702
52%
38%
1.31
1.55
EUR
EUR
10%
1:30