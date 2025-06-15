СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / New_Cloud
Konstantinos Sykas

New_Cloud

Konstantinos Sykas
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 29%
Pepperstone-Edge14
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
702
Прибыльных трейдов:
367 (52.27%)
Убыточных трейдов:
335 (47.72%)
Лучший трейд:
95.72 EUR
Худший трейд:
-165.28 EUR
Общая прибыль:
4 495.34 EUR (316 807 pips)
Общий убыток:
-3 407.93 EUR (258 335 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (284.40 EUR)
Макс. прибыль в серии:
284.40 EUR (20)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
37.61%
Макс. загрузка депозита:
85.08%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.27
Длинных трейдов:
374 (53.28%)
Коротких трейдов:
328 (46.72%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
1.55 EUR
Средняя прибыль:
12.25 EUR
Средний убыток:
-10.17 EUR
Макс. серия проигрышей:
17 (-115.38 EUR)
Макс. убыток в серии:
-330.56 EUR (2)
Прирост в месяц:
6.56%
Годовой прогноз:
79.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
55.45 EUR
Максимальная:
479.68 EUR (40.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.01% (479.68 EUR)
По эквити:
6.70% (318.90 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GER40.r 371
XAUUSD.r 168
US30.r 136
NAS100.r 16
AUDNZD.r 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GER40.r 932
XAUUSD.r 421
US30.r -79
NAS100.r -32
AUDNZD.r -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GER40.r 32K
XAUUSD.r 34K
US30.r -6.7K
NAS100.r -1.1K
AUDNZD.r -168
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +95.72 EUR
Худший трейд: -165 EUR
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +284.40 EUR
Макс. убыток в серии: -115.38 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is a bundle of proprietary automated trading systems that play on a real account. They do not use martingale but just indicators / formations. We cannot guarantee for any reason that future returns will match past performance. Only risk money that you can afford to lose.
Нет отзывов
2025.08.26 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.17 23:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 12:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 20:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 19:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 16:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 16:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 15:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.17 18:08
Share of trading days is too low
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.15 10:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 10:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 10:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.15 10:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.15 10:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
New_Cloud
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
5.2K
EUR
30
100%
702
52%
38%
1.31
1.55
EUR
10%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.