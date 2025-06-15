- 成长
交易:
702
盈利交易:
367 (52.27%)
亏损交易:
335 (47.72%)
最好交易:
95.72 EUR
最差交易:
-165.28 EUR
毛利:
4 495.34 EUR (316 807 pips)
毛利亏损:
-3 407.93 EUR (258 335 pips)
最大连续赢利:
20 (284.40 EUR)
最大连续盈利:
284.40 EUR (20)
夏普比率:
0.09
交易活动:
37.61%
最大入金加载:
85.08%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
6 小时
采收率:
2.27
长期交易:
374 (53.28%)
短期交易:
328 (46.72%)
利润因子:
1.32
预期回报:
1.55 EUR
平均利润:
12.25 EUR
平均损失:
-10.17 EUR
最大连续失误:
17 (-115.38 EUR)
最大连续亏损:
-330.56 EUR (2)
每月增长:
6.56%
年度预测:
79.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
55.45 EUR
最大值:
479.68 EUR (40.21%)
相对跌幅:
结余:
10.01% (479.68 EUR)
净值:
6.70% (318.90 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GER40.r
|371
|XAUUSD.r
|168
|US30.r
|136
|NAS100.r
|16
|AUDNZD.r
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GER40.r
|932
|XAUUSD.r
|421
|US30.r
|-79
|NAS100.r
|-32
|AUDNZD.r
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GER40.r
|32K
|XAUUSD.r
|34K
|US30.r
|-6.7K
|NAS100.r
|-1.1K
|AUDNZD.r
|-168
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +95.72 EUR
最差交易: -165 EUR
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +284.40 EUR
最大连续亏损: -115.38 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
This is a bundle of proprietary automated trading systems that play on a real account. They do not use martingale but just indicators / formations. We cannot guarantee for any reason that future returns will match past performance. Only risk money that you can afford to lose.
