Konstantinos Sykas

New_Cloud

Konstantinos Sykas
0条评论
可靠性
30
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 29%
Pepperstone-Edge14
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
702
盈利交易:
367 (52.27%)
亏损交易:
335 (47.72%)
最好交易:
95.72 EUR
最差交易:
-165.28 EUR
毛利:
4 495.34 EUR (316 807 pips)
毛利亏损:
-3 407.93 EUR (258 335 pips)
最大连续赢利:
20 (284.40 EUR)
最大连续盈利:
284.40 EUR (20)
夏普比率:
0.09
交易活动:
37.61%
最大入金加载:
85.08%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
6 小时
采收率:
2.27
长期交易:
374 (53.28%)
短期交易:
328 (46.72%)
利润因子:
1.32
预期回报:
1.55 EUR
平均利润:
12.25 EUR
平均损失:
-10.17 EUR
最大连续失误:
17 (-115.38 EUR)
最大连续亏损:
-330.56 EUR (2)
每月增长:
6.56%
年度预测:
79.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
55.45 EUR
最大值:
479.68 EUR (40.21%)
相对跌幅:
结余:
10.01% (479.68 EUR)
净值:
6.70% (318.90 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GER40.r 371
XAUUSD.r 168
US30.r 136
NAS100.r 16
AUDNZD.r 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GER40.r 932
XAUUSD.r 421
US30.r -79
NAS100.r -32
AUDNZD.r -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GER40.r 32K
XAUUSD.r 34K
US30.r -6.7K
NAS100.r -1.1K
AUDNZD.r -168
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +95.72 EUR
最差交易: -165 EUR
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +284.40 EUR
最大连续亏损: -115.38 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

This is a bundle of proprietary automated trading systems that play on a real account. They do not use martingale but just indicators / formations. We cannot guarantee for any reason that future returns will match past performance. Only risk money that you can afford to lose.
没有评论
2025.08.26 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.17 23:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 12:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 20:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 19:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 16:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 16:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 15:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.17 18:08
Share of trading days is too low
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.15 10:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 10:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 10:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.15 10:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.15 10:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
