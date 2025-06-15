シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / New_Cloud
Konstantinos Sykas

New_Cloud

Konstantinos Sykas
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 29%
Pepperstone-Edge14
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
702
利益トレード:
367 (52.27%)
損失トレード:
335 (47.72%)
ベストトレード:
95.72 EUR
最悪のトレード:
-165.28 EUR
総利益:
4 495.34 EUR (316 807 pips)
総損失:
-3 407.93 EUR (258 335 pips)
最大連続の勝ち:
20 (284.40 EUR)
最大連続利益:
284.40 EUR (20)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
37.61%
最大入金額:
85.08%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
2.27
長いトレード:
374 (53.28%)
短いトレード:
328 (46.72%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
1.55 EUR
平均利益:
12.25 EUR
平均損失:
-10.17 EUR
最大連続の負け:
17 (-115.38 EUR)
最大連続損失:
-330.56 EUR (2)
月間成長:
6.56%
年間予想:
79.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
55.45 EUR
最大の:
479.68 EUR (40.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.01% (479.68 EUR)
エクイティによる:
6.70% (318.90 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GER40.r 371
XAUUSD.r 168
US30.r 136
NAS100.r 16
AUDNZD.r 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GER40.r 932
XAUUSD.r 421
US30.r -79
NAS100.r -32
AUDNZD.r -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GER40.r 32K
XAUUSD.r 34K
US30.r -6.7K
NAS100.r -1.1K
AUDNZD.r -168
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +95.72 EUR
最悪のトレード: -165 EUR
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +284.40 EUR
最大連続損失: -115.38 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge14"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This is a bundle of proprietary automated trading systems that play on a real account. They do not use martingale but just indicators / formations. We cannot guarantee for any reason that future returns will match past performance. Only risk money that you can afford to lose.
レビューなし
2025.08.26 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.17 23:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 12:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 20:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 19:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 16:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 16:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 15:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.17 18:08
Share of trading days is too low
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.15 10:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 10:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 10:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.15 10:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.15 10:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
New_Cloud
30 USD/月
29%
0
0
USD
5.2K
EUR
30
100%
702
52%
38%
1.31
1.55
EUR
10%
1:30
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください