トレード:
702
利益トレード:
367 (52.27%)
損失トレード:
335 (47.72%)
ベストトレード:
95.72 EUR
最悪のトレード:
-165.28 EUR
総利益:
4 495.34 EUR (316 807 pips)
総損失:
-3 407.93 EUR (258 335 pips)
最大連続の勝ち:
20 (284.40 EUR)
最大連続利益:
284.40 EUR (20)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
37.61%
最大入金額:
85.08%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
2.27
長いトレード:
374 (53.28%)
短いトレード:
328 (46.72%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
1.55 EUR
平均利益:
12.25 EUR
平均損失:
-10.17 EUR
最大連続の負け:
17 (-115.38 EUR)
最大連続損失:
-330.56 EUR (2)
月間成長:
6.56%
年間予想:
79.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
55.45 EUR
最大の:
479.68 EUR (40.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.01% (479.68 EUR)
エクイティによる:
6.70% (318.90 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GER40.r
|371
|XAUUSD.r
|168
|US30.r
|136
|NAS100.r
|16
|AUDNZD.r
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GER40.r
|932
|XAUUSD.r
|421
|US30.r
|-79
|NAS100.r
|-32
|AUDNZD.r
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GER40.r
|32K
|XAUUSD.r
|34K
|US30.r
|-6.7K
|NAS100.r
|-1.1K
|AUDNZD.r
|-168
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +95.72 EUR
最悪のトレード: -165 EUR
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +284.40 EUR
最大連続損失: -115.38 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge14"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
This is a bundle of proprietary automated trading systems that play on a real account. They do not use martingale but just indicators / formations. We cannot guarantee for any reason that future returns will match past performance. Only risk money that you can afford to lose.
レビューなし
