- 자본
- 축소
트레이드:
706
이익 거래:
369 (52.26%)
손실 거래:
337 (47.73%)
최고의 거래:
95.72 EUR
최악의 거래:
-165.28 EUR
총 수익:
4 543.07 EUR (322 468 pips)
총 손실:
-3 489.96 EUR (263 128 pips)
연속 최대 이익:
20 (284.40 EUR)
연속 최대 이익:
284.40 EUR (20)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
38.62%
최대 입금량:
85.08%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
2.20
롱(주식매수):
377 (53.40%)
숏(주식차입매도):
329 (46.60%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
1.49 EUR
평균 이익:
12.31 EUR
평균 손실:
-10.36 EUR
연속 최대 손실:
17 (-115.38 EUR)
연속 최대 손실:
-330.56 EUR (2)
월별 성장률:
6.43%
연간 예측:
78.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
55.45 EUR
최대한의:
479.68 EUR (40.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.01% (479.68 EUR)
자본금별:
6.70% (318.90 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GER40.r
|371
|XAUUSD.r
|170
|US30.r
|138
|NAS100.r
|16
|AUDNZD.r
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GER40.r
|932
|XAUUSD.r
|328
|US30.r
|-24
|NAS100.r
|-32
|AUDNZD.r
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GER40.r
|32K
|XAUUSD.r
|29K
|US30.r
|-1K
|NAS100.r
|-1.1K
|AUDNZD.r
|-168
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +95.72 EUR
최악의 거래: -165 EUR
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +284.40 EUR
연속 최대 손실: -115.38 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge14"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This is a bundle of proprietary automated trading systems that play on a real account. They do not use martingale but just indicators / formations. We cannot guarantee for any reason that future returns will match past performance. Only risk money that you can afford to lose.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
28%
0
0
USD
USD
5.1K
EUR
EUR
30
100%
706
52%
39%
1.30
1.49
EUR
EUR
10%
1:30