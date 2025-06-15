SeñalesSecciones
Konstantinos Sykas

New_Cloud

Konstantinos Sykas
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 28%
Pepperstone-Edge14
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
712
Transacciones Rentables:
372 (52.24%)
Transacciones Irrentables:
340 (47.75%)
Mejor transacción:
95.72 EUR
Peor transacción:
-165.28 EUR
Beneficio Bruto:
4 599.35 EUR (325 735 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 558.90 EUR (268 278 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (284.40 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
284.40 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
38.62%
Carga máxima del depósito:
85.08%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
2.17
Transacciones Largas:
381 (53.51%)
Transacciones Cortas:
331 (46.49%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
1.46 EUR
Beneficio medio:
12.36 EUR
Pérdidas medias:
-10.47 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-115.38 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-330.56 EUR (2)
Crecimiento al mes:
5.22%
Pronóstico anual:
63.35%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
55.45 EUR
Máxima:
479.68 EUR (40.21%)
Reducción relativa:
De balance:
10.01% (479.68 EUR)
De fondos:
6.70% (318.90 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GER40.r 373
XAUUSD.r 173
US30.r 139
NAS100.r 16
AUDNZD.r 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GER40.r 945
XAUUSD.r 308
US30.r -33
NAS100.r -32
AUDNZD.r -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GER40.r 33K
XAUUSD.r 28K
US30.r -1.9K
NAS100.r -1.1K
AUDNZD.r -168
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +95.72 EUR
Peor transacción: -165 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +284.40 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -115.38 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge14" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

This is a bundle of proprietary automated trading systems that play on a real account. They do not use martingale but just indicators / formations. We cannot guarantee for any reason that future returns will match past performance. Only risk money that you can afford to lose.
2025.08.26 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.17 23:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 12:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 20:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 19:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 16:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 16:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 15:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.17 18:08
Share of trading days is too low
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.15 10:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 10:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 10:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.15 10:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.15 10:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
New_Cloud
30 USD al mes
28%
0
0
USD
5.1K
EUR
30
100%
712
52%
39%
1.29
1.46
EUR
10%
1:30
Copiar

