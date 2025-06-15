- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
712
Transacciones Rentables:
372 (52.24%)
Transacciones Irrentables:
340 (47.75%)
Mejor transacción:
95.72 EUR
Peor transacción:
-165.28 EUR
Beneficio Bruto:
4 599.35 EUR (325 735 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 558.90 EUR (268 278 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (284.40 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
284.40 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
38.62%
Carga máxima del depósito:
85.08%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
2.17
Transacciones Largas:
381 (53.51%)
Transacciones Cortas:
331 (46.49%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
1.46 EUR
Beneficio medio:
12.36 EUR
Pérdidas medias:
-10.47 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-115.38 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-330.56 EUR (2)
Crecimiento al mes:
5.22%
Pronóstico anual:
63.35%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
55.45 EUR
Máxima:
479.68 EUR (40.21%)
Reducción relativa:
De balance:
10.01% (479.68 EUR)
De fondos:
6.70% (318.90 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GER40.r
|373
|XAUUSD.r
|173
|US30.r
|139
|NAS100.r
|16
|AUDNZD.r
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GER40.r
|945
|XAUUSD.r
|308
|US30.r
|-33
|NAS100.r
|-32
|AUDNZD.r
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GER40.r
|33K
|XAUUSD.r
|28K
|US30.r
|-1.9K
|NAS100.r
|-1.1K
|AUDNZD.r
|-168
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +95.72 EUR
Peor transacción: -165 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +284.40 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -115.38 EUR
This is a bundle of proprietary automated trading systems that play on a real account. They do not use martingale but just indicators / formations. We cannot guarantee for any reason that future returns will match past performance. Only risk money that you can afford to lose.
