Konstantinos Sykas

N_CL1

Konstantinos Sykas
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
Pepperstone-Edge14
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
362
Bénéfice trades:
186 (51.38%)
Perte trades:
176 (48.62%)
Meilleure transaction:
57.62 EUR
Pire transaction:
-165.28 EUR
Bénéfice brut:
1 911.41 EUR (151 649 pips)
Perte brute:
-1 497.11 EUR (117 629 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (65.97 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
204.06 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
34.69%
Charge de dépôt maximale:
75.23%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.15
Longs trades:
196 (54.14%)
Courts trades:
166 (45.86%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
1.14 EUR
Bénéfice moyen:
10.28 EUR
Perte moyenne:
-8.51 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-31.36 EUR)
Perte consécutive maximale:
-330.56 EUR (2)
Croissance mensuelle:
1.33%
Prévision annuelle:
16.15%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
55.45 EUR
Maximal:
360.54 EUR (30.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.52% (360.54 EUR)
Par fonds propres:
6.70% (318.90 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GER40.r 181
XAUUSD.r 88
US30.r 72
NAS100.r 16
AUDNZD.r 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GER40.r 488
XAUUSD.r 36
US30.r -21
NAS100.r -32
AUDNZD.r 2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GER40.r 31K
XAUUSD.r 5.1K
US30.r -1.7K
NAS100.r -1.1K
AUDNZD.r 325
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +57.62 EUR
Pire transaction: -165 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +65.97 EUR
Perte consécutive maximale: -31.36 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.26 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.17 23:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 12:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 20:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 19:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 16:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 16:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 15:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.17 18:08
Share of trading days is too low
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.15 10:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 10:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 10:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.15 10:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.15 10:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
N_CL1
39 USD par mois
12%
0
0
USD
4.5K
EUR
15
100%
362
51%
35%
1.27
1.14
EUR
8%
1:30
Copier

