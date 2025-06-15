SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / New_Cloud
Konstantinos Sykas

New_Cloud

Konstantinos Sykas
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 29%
Pepperstone-Edge14
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
702
Negociações com lucro:
367 (52.27%)
Negociações com perda:
335 (47.72%)
Melhor negociação:
95.72 EUR
Pior negociação:
-165.28 EUR
Lucro bruto:
4 495.34 EUR (316 807 pips)
Perda bruta:
-3 407.93 EUR (258 335 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (284.40 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
284.40 EUR (20)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
37.61%
Depósito máximo carregado:
85.08%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
2.27
Negociações longas:
374 (53.28%)
Negociações curtas:
328 (46.72%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
1.55 EUR
Lucro médio:
12.25 EUR
Perda média:
-10.17 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-115.38 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-330.56 EUR (2)
Crescimento mensal:
6.56%
Previsão anual:
79.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
55.45 EUR
Máximo:
479.68 EUR (40.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.01% (479.68 EUR)
Pelo Capital Líquido:
6.70% (318.90 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GER40.r 371
XAUUSD.r 168
US30.r 136
NAS100.r 16
AUDNZD.r 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GER40.r 932
XAUUSD.r 421
US30.r -79
NAS100.r -32
AUDNZD.r -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GER40.r 32K
XAUUSD.r 34K
US30.r -6.7K
NAS100.r -1.1K
AUDNZD.r -168
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +95.72 EUR
Pior negociação: -165 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +284.40 EUR
Máxima perda consecutiva: -115.38 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge14" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This is a bundle of proprietary automated trading systems that play on a real account. They do not use martingale but just indicators / formations. We cannot guarantee for any reason that future returns will match past performance. Only risk money that you can afford to lose.
2025.08.26 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.17 23:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 12:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 20:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 19:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 16:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 16:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 15:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.17 18:08
Share of trading days is too low
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.15 10:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 10:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 10:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.15 10:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.15 10:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
