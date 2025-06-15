- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
702
Negociações com lucro:
367 (52.27%)
Negociações com perda:
335 (47.72%)
Melhor negociação:
95.72 EUR
Pior negociação:
-165.28 EUR
Lucro bruto:
4 495.34 EUR (316 807 pips)
Perda bruta:
-3 407.93 EUR (258 335 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (284.40 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
284.40 EUR (20)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
37.61%
Depósito máximo carregado:
85.08%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
2.27
Negociações longas:
374 (53.28%)
Negociações curtas:
328 (46.72%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
1.55 EUR
Lucro médio:
12.25 EUR
Perda média:
-10.17 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-115.38 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-330.56 EUR (2)
Crescimento mensal:
6.56%
Previsão anual:
79.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
55.45 EUR
Máximo:
479.68 EUR (40.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.01% (479.68 EUR)
Pelo Capital Líquido:
6.70% (318.90 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GER40.r
|371
|XAUUSD.r
|168
|US30.r
|136
|NAS100.r
|16
|AUDNZD.r
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GER40.r
|932
|XAUUSD.r
|421
|US30.r
|-79
|NAS100.r
|-32
|AUDNZD.r
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GER40.r
|32K
|XAUUSD.r
|34K
|US30.r
|-6.7K
|NAS100.r
|-1.1K
|AUDNZD.r
|-168
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +95.72 EUR
Pior negociação: -165 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +284.40 EUR
Máxima perda consecutiva: -115.38 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge14" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
This is a bundle of proprietary automated trading systems that play on a real account. They do not use martingale but just indicators / formations. We cannot guarantee for any reason that future returns will match past performance. Only risk money that you can afford to lose.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
29%
0
0
USD
USD
5.2K
EUR
EUR
30
100%
702
52%
38%
1.31
1.55
EUR
EUR
10%
1:30