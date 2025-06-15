- Wachstum
Trades insgesamt:
702
Gewinntrades:
367 (52.27%)
Verlusttrades:
335 (47.72%)
Bester Trade:
95.72 EUR
Schlechtester Trade:
-165.28 EUR
Bruttoprofit:
4 495.34 EUR (316 807 pips)
Bruttoverlust:
-3 407.93 EUR (258 335 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (284.40 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
284.40 EUR (20)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
37.61%
Max deposit load:
85.08%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
2.27
Long-Positionen:
374 (53.28%)
Short-Positionen:
328 (46.72%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
1.55 EUR
Durchschnittlicher Profit:
12.25 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-10.17 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-115.38 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-330.56 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
6.56%
Jahresprognose:
79.62%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
55.45 EUR
Maximaler:
479.68 EUR (40.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.01% (479.68 EUR)
Kapital:
6.70% (318.90 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GER40.r
|371
|XAUUSD.r
|168
|US30.r
|136
|NAS100.r
|16
|AUDNZD.r
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GER40.r
|932
|XAUUSD.r
|421
|US30.r
|-79
|NAS100.r
|-32
|AUDNZD.r
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GER40.r
|32K
|XAUUSD.r
|34K
|US30.r
|-6.7K
|NAS100.r
|-1.1K
|AUDNZD.r
|-168
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +95.72 EUR
Schlechtester Trade: -165 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +284.40 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -115.38 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge14" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
This is a bundle of proprietary automated trading systems that play on a real account. They do not use martingale but just indicators / formations. We cannot guarantee for any reason that future returns will match past performance. Only risk money that you can afford to lose.
