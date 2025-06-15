SignaleKategorien
Konstantinos Sykas

New_Cloud

Konstantinos Sykas
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 29%
Pepperstone-Edge14
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
702
Gewinntrades:
367 (52.27%)
Verlusttrades:
335 (47.72%)
Bester Trade:
95.72 EUR
Schlechtester Trade:
-165.28 EUR
Bruttoprofit:
4 495.34 EUR (316 807 pips)
Bruttoverlust:
-3 407.93 EUR (258 335 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (284.40 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
284.40 EUR (20)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
37.61%
Max deposit load:
85.08%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
2.27
Long-Positionen:
374 (53.28%)
Short-Positionen:
328 (46.72%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
1.55 EUR
Durchschnittlicher Profit:
12.25 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-10.17 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-115.38 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-330.56 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
6.56%
Jahresprognose:
79.62%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
55.45 EUR
Maximaler:
479.68 EUR (40.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.01% (479.68 EUR)
Kapital:
6.70% (318.90 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GER40.r 371
XAUUSD.r 168
US30.r 136
NAS100.r 16
AUDNZD.r 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GER40.r 932
XAUUSD.r 421
US30.r -79
NAS100.r -32
AUDNZD.r -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GER40.r 32K
XAUUSD.r 34K
US30.r -6.7K
NAS100.r -1.1K
AUDNZD.r -168
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +95.72 EUR
Schlechtester Trade: -165 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +284.40 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -115.38 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge14" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This is a bundle of proprietary automated trading systems that play on a real account. They do not use martingale but just indicators / formations. We cannot guarantee for any reason that future returns will match past performance. Only risk money that you can afford to lose.
Keine Bewertungen
2025.08.26 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.17 23:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 12:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 20:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 19:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 16:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 16:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.18 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 15:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.17 18:08
Share of trading days is too low
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.15 10:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 10:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 10:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.15 10:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.15 10:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
