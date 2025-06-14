SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GM01
Boyu Ding

GM01

Boyu Ding
0 Bewertungen
37 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -100%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 182
Gewinntrades:
3 366 (80.48%)
Verlusttrades:
816 (19.51%)
Bester Trade:
901.93 USD
Schlechtester Trade:
-1 781.66 USD
Bruttoprofit:
34 385.79 USD (1 915 992 pips)
Bruttoverlust:
-38 715.06 USD (2 052 011 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
58 (204.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 188.75 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
85.67%
Max deposit load:
274.69%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
184
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.23
Long-Positionen:
2 203 (52.68%)
Short-Positionen:
1 979 (47.32%)
Profit-Faktor:
0.89
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-47.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-17 132.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17 132.14 USD (23)
Wachstum pro Monat :
-100.00%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 329.73 USD
Maximaler:
18 661.13 USD (101.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
100.00% (18 359.34 USD)
Kapital:
98.65% (13 764.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1865
BRENT 1074
USDJPY 536
EURUSD 455
XAGUSD 249
USDCHF 1
AUDJPY 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 9.8K
BRENT 1.8K
USDJPY 660
EURUSD 444
XAGUSD -17K
USDCHF 1
AUDJPY 1
USDCAD 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 80K
BRENT 33K
USDJPY 46K
EURUSD 27K
XAGUSD -320K
USDCHF 97
AUDJPY 186
USDCAD 168
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +901.93 USD
Schlechtester Trade: -1 782 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 23
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +204.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17 132.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GrandMarkets-Live1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live06
0.63 × 24
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 21:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.03 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
