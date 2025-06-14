- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
4 182
Gewinntrades:
3 366 (80.48%)
Verlusttrades:
816 (19.51%)
Bester Trade:
901.93 USD
Schlechtester Trade:
-1 781.66 USD
Bruttoprofit:
34 385.79 USD (1 915 992 pips)
Bruttoverlust:
-38 715.06 USD (2 052 011 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
58 (204.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 188.75 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
85.67%
Max deposit load:
274.69%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
184
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.23
Long-Positionen:
2 203 (52.68%)
Short-Positionen:
1 979 (47.32%)
Profit-Faktor:
0.89
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-47.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-17 132.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17 132.14 USD (23)
Wachstum pro Monat :
-100.00%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 329.73 USD
Maximaler:
18 661.13 USD (101.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
100.00% (18 359.34 USD)
Kapital:
98.65% (13 764.18 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1865
|BRENT
|1074
|USDJPY
|536
|EURUSD
|455
|XAGUSD
|249
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|9.8K
|BRENT
|1.8K
|USDJPY
|660
|EURUSD
|444
|XAGUSD
|-17K
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|80K
|BRENT
|33K
|USDJPY
|46K
|EURUSD
|27K
|XAGUSD
|-320K
|USDCHF
|97
|AUDJPY
|186
|USDCAD
|168
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +901.93 USD
Schlechtester Trade: -1 782 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 23
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +204.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17 132.14 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GrandMarkets-Live1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
