- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 412
Profit Trade:
1 955 (81.05%)
Loss Trade:
457 (18.95%)
Best Trade:
510.48 USD
Worst Trade:
-159.46 USD
Profitto lordo:
16 999.49 USD (1 017 503 pips)
Perdita lorda:
-9 581.88 USD (848 444 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (250.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 244.04 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
72.51%
Massimo carico di deposito:
3.33%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.72
Long Trade:
1 240 (51.41%)
Short Trade:
1 172 (48.59%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
3.08 USD
Profitto medio:
8.70 USD
Perdita media:
-20.97 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-960.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-960.31 USD (9)
Crescita mensile:
8.86%
Previsione annuale:
107.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
328.39 USD
Massimale:
960.31 USD (20.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.73% (960.31 USD)
Per equità:
14.33% (1 556.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|992
|BRENT
|785
|USDJPY
|330
|EURUSD
|305
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.3K
|BRENT
|1.2K
|USDJPY
|471
|EURUSD
|463
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|79K
|BRENT
|28K
|USDJPY
|33K
|EURUSD
|30K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +510.48 USD
Worst Trade: -159 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +250.00 USD
Massima perdita consecutiva: -960.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandMarkets-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 16
GrandMarkets.com
Free Copy
Free Copy
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
185%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
24
100%
2 412
81%
73%
1.77
3.08
USD
USD
21%
1:500