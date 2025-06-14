- Incremento
Total de Trades:
4 147
Transacciones Rentables:
3 362 (81.07%)
Transacciones Irrentables:
785 (18.93%)
Mejor transacción:
901.93 USD
Peor transacción:
-1 781.66 USD
Beneficio Bruto:
34 376.87 USD (1 915 350 pips)
Pérdidas Brutas:
-36 861.74 USD (1 947 465 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
58 (204.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 188.75 USD (20)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
85.67%
Carga máxima del depósito:
274.69%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
176
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.14
Transacciones Largas:
2 196 (52.95%)
Transacciones Cortas:
1 951 (47.05%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-0.60 USD
Beneficio medio:
10.23 USD
Pérdidas medias:
-46.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-17 132.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17 132.14 USD (23)
Crecimiento al mes:
-91.07%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 315.23 USD
Máxima:
17 646.63 USD (96.26%)
Reducción relativa:
De balance:
96.26% (17 646.63 USD)
De fondos:
98.65% (13 764.18 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1860
|BRENT
|1071
|USDJPY
|530
|EURUSD
|446
|XAGUSD
|237
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|10K
|BRENT
|1.8K
|USDJPY
|674
|EURUSD
|538
|XAGUSD
|-16K
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|97K
|BRENT
|35K
|USDJPY
|48K
|EURUSD
|35K
|XAGUSD
|-246K
|USDCHF
|97
|AUDJPY
|186
|USDCAD
|168
Mejor transacción: +901.93 USD
Peor transacción: -1 782 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +204.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17 132.14 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GrandMarkets-Live1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
ICMarketsSC-Live06
|0.63 × 24
