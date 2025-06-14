SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GM01
Boyu Ding

GM01

Boyu Ding
0 comentarios
37 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -62%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 147
Transacciones Rentables:
3 362 (81.07%)
Transacciones Irrentables:
785 (18.93%)
Mejor transacción:
901.93 USD
Peor transacción:
-1 781.66 USD
Beneficio Bruto:
34 376.87 USD (1 915 350 pips)
Pérdidas Brutas:
-36 861.74 USD (1 947 465 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
58 (204.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 188.75 USD (20)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
85.67%
Carga máxima del depósito:
274.69%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
176
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.14
Transacciones Largas:
2 196 (52.95%)
Transacciones Cortas:
1 951 (47.05%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-0.60 USD
Beneficio medio:
10.23 USD
Pérdidas medias:
-46.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-17 132.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17 132.14 USD (23)
Crecimiento al mes:
-91.07%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 315.23 USD
Máxima:
17 646.63 USD (96.26%)
Reducción relativa:
De balance:
96.26% (17 646.63 USD)
De fondos:
98.65% (13 764.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1860
BRENT 1071
USDJPY 530
EURUSD 446
XAGUSD 237
USDCHF 1
AUDJPY 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 10K
BRENT 1.8K
USDJPY 674
EURUSD 538
XAGUSD -16K
USDCHF 1
AUDJPY 1
USDCAD 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 97K
BRENT 35K
USDJPY 48K
EURUSD 35K
XAGUSD -246K
USDCHF 97
AUDJPY 186
USDCAD 168
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +901.93 USD
Peor transacción: -1 782 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +204.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17 132.14 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GrandMarkets-Live1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live06
0.63 × 24
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
GrandMarkets.com
Free Copy
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 21:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.03 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
