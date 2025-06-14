- Прирост
Всего трейдов:
4 182
Прибыльных трейдов:
3 366 (80.48%)
Убыточных трейдов:
816 (19.51%)
Лучший трейд:
901.93 USD
Худший трейд:
-1 781.66 USD
Общая прибыль:
34 385.79 USD (1 915 992 pips)
Общий убыток:
-38 715.06 USD (2 052 011 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (204.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 188.75 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
85.67%
Макс. загрузка депозита:
274.69%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
184
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
2 203 (52.68%)
Коротких трейдов:
1 979 (47.32%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-1.04 USD
Средняя прибыль:
10.22 USD
Средний убыток:
-47.44 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-17 132.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-17 132.14 USD (23)
Прирост в месяц:
-100.00%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 329.73 USD
Максимальная:
18 661.13 USD (101.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (18 359.34 USD)
По эквити:
98.65% (13 764.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1865
|BRENT
|1074
|USDJPY
|536
|EURUSD
|455
|XAGUSD
|249
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|9.8K
|BRENT
|1.8K
|USDJPY
|660
|EURUSD
|444
|XAGUSD
|-17K
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|80K
|BRENT
|33K
|USDJPY
|46K
|EURUSD
|27K
|XAGUSD
|-320K
|USDCHF
|97
|AUDJPY
|186
|USDCAD
|168
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +901.93 USD
Худший трейд: -1 782 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +204.31 USD
Макс. убыток в серии: -17 132.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GrandMarkets-Live1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
