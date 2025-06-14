СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GM01
Boyu Ding

GM01

Boyu Ding
0 отзывов
37 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -100%
GrandMarkets-Live1
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 182
Прибыльных трейдов:
3 366 (80.48%)
Убыточных трейдов:
816 (19.51%)
Лучший трейд:
901.93 USD
Худший трейд:
-1 781.66 USD
Общая прибыль:
34 385.79 USD (1 915 992 pips)
Общий убыток:
-38 715.06 USD (2 052 011 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (204.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 188.75 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
85.67%
Макс. загрузка депозита:
274.69%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
184
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
2 203 (52.68%)
Коротких трейдов:
1 979 (47.32%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-1.04 USD
Средняя прибыль:
10.22 USD
Средний убыток:
-47.44 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-17 132.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-17 132.14 USD (23)
Прирост в месяц:
-100.00%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 329.73 USD
Максимальная:
18 661.13 USD (101.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (18 359.34 USD)
По эквити:
98.65% (13 764.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1865
BRENT 1074
USDJPY 536
EURUSD 455
XAGUSD 249
USDCHF 1
AUDJPY 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 9.8K
BRENT 1.8K
USDJPY 660
EURUSD 444
XAGUSD -17K
USDCHF 1
AUDJPY 1
USDCAD 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 80K
BRENT 33K
USDJPY 46K
EURUSD 27K
XAGUSD -320K
USDCHF 97
AUDJPY 186
USDCAD 168
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +901.93 USD
Худший трейд: -1 782 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +204.31 USD
Макс. убыток в серии: -17 132.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GrandMarkets-Live1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live06
0.63 × 24
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
GrandMarkets.com
Free Copy
Нет отзывов
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 21:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.03 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика