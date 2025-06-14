- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
4 147
Negociações com lucro:
3 362 (81.07%)
Negociações com perda:
785 (18.93%)
Melhor negociação:
901.93 USD
Pior negociação:
-1 781.66 USD
Lucro bruto:
34 376.87 USD (1 915 350 pips)
Perda bruta:
-36 861.74 USD (1 947 465 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
58 (204.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 188.75 USD (20)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
85.67%
Depósito máximo carregado:
274.69%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
176
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.14
Negociações longas:
2 196 (52.95%)
Negociações curtas:
1 951 (47.05%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.60 USD
Lucro médio:
10.23 USD
Perda média:
-46.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-17 132.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17 132.14 USD (23)
Crescimento mensal:
-91.07%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 315.23 USD
Máximo:
17 646.63 USD (96.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
96.26% (17 646.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
98.65% (13 764.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1860
|BRENT
|1071
|USDJPY
|530
|EURUSD
|446
|XAGUSD
|237
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|10K
|BRENT
|1.8K
|USDJPY
|674
|EURUSD
|538
|XAGUSD
|-16K
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|97K
|BRENT
|35K
|USDJPY
|48K
|EURUSD
|35K
|XAGUSD
|-246K
|USDCHF
|97
|AUDJPY
|186
|USDCAD
|168
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +901.93 USD
Pior negociação: -1 782 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +204.31 USD
Máxima perda consecutiva: -17 132.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GrandMarkets-Live1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.63 × 24
GrandMarkets.com
Free Copy
Free Copy
Sem comentários