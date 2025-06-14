SinaisSeções
GM01
Boyu Ding

GM01

Boyu Ding
0 comentários
37 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -62%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 147
Negociações com lucro:
3 362 (81.07%)
Negociações com perda:
785 (18.93%)
Melhor negociação:
901.93 USD
Pior negociação:
-1 781.66 USD
Lucro bruto:
34 376.87 USD (1 915 350 pips)
Perda bruta:
-36 861.74 USD (1 947 465 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
58 (204.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 188.75 USD (20)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
85.67%
Depósito máximo carregado:
274.69%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
176
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.14
Negociações longas:
2 196 (52.95%)
Negociações curtas:
1 951 (47.05%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.60 USD
Lucro médio:
10.23 USD
Perda média:
-46.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-17 132.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17 132.14 USD (23)
Crescimento mensal:
-91.07%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 315.23 USD
Máximo:
17 646.63 USD (96.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
96.26% (17 646.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
98.65% (13 764.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1860
BRENT 1071
USDJPY 530
EURUSD 446
XAGUSD 237
USDCHF 1
AUDJPY 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 10K
BRENT 1.8K
USDJPY 674
EURUSD 538
XAGUSD -16K
USDCHF 1
AUDJPY 1
USDCAD 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 97K
BRENT 35K
USDJPY 48K
EURUSD 35K
XAGUSD -246K
USDCHF 97
AUDJPY 186
USDCAD 168
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +901.93 USD
Pior negociação: -1 782 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +204.31 USD
Máxima perda consecutiva: -17 132.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GrandMarkets-Live1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live06
0.63 × 24
GrandMarkets.com
Sem comentários
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 21:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.03 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
