- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 147
利益トレード:
3 362 (81.07%)
損失トレード:
785 (18.93%)
ベストトレード:
901.93 USD
最悪のトレード:
-1 781.66 USD
総利益:
34 376.87 USD (1 915 350 pips)
総損失:
-36 861.74 USD (1 947 465 pips)
最大連続の勝ち:
58 (204.31 USD)
最大連続利益:
2 188.75 USD (20)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
85.67%
最大入金額:
274.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
176
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.14
長いトレード:
2 196 (52.95%)
短いトレード:
1 951 (47.05%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.60 USD
平均利益:
10.23 USD
平均損失:
-46.96 USD
最大連続の負け:
23 (-17 132.14 USD)
最大連続損失:
-17 132.14 USD (23)
月間成長:
-91.07%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 315.23 USD
最大の:
17 646.63 USD (96.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
96.26% (17 646.63 USD)
エクイティによる:
98.65% (13 764.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1860
|BRENT
|1071
|USDJPY
|530
|EURUSD
|446
|XAGUSD
|237
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|10K
|BRENT
|1.8K
|USDJPY
|674
|EURUSD
|538
|XAGUSD
|-16K
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|97K
|BRENT
|35K
|USDJPY
|48K
|EURUSD
|35K
|XAGUSD
|-246K
|USDCHF
|97
|AUDJPY
|186
|USDCAD
|168
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +901.93 USD
最悪のトレード: -1 782 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 23
最大連続利益: +204.31 USD
最大連続損失: -17 132.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GrandMarkets-Live1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live06
|0.63 × 24
GrandMarkets.com
