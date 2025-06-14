シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GM01
Boyu Ding

GM01

Boyu Ding
レビュー0件
37週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -62%
GrandMarkets-Live1
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 147
利益トレード:
3 362 (81.07%)
損失トレード:
785 (18.93%)
ベストトレード:
901.93 USD
最悪のトレード:
-1 781.66 USD
総利益:
34 376.87 USD (1 915 350 pips)
総損失:
-36 861.74 USD (1 947 465 pips)
最大連続の勝ち:
58 (204.31 USD)
最大連続利益:
2 188.75 USD (20)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
85.67%
最大入金額:
274.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
176
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.14
長いトレード:
2 196 (52.95%)
短いトレード:
1 951 (47.05%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.60 USD
平均利益:
10.23 USD
平均損失:
-46.96 USD
最大連続の負け:
23 (-17 132.14 USD)
最大連続損失:
-17 132.14 USD (23)
月間成長:
-91.07%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 315.23 USD
最大の:
17 646.63 USD (96.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
96.26% (17 646.63 USD)
エクイティによる:
98.65% (13 764.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1860
BRENT 1071
USDJPY 530
EURUSD 446
XAGUSD 237
USDCHF 1
AUDJPY 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 10K
BRENT 1.8K
USDJPY 674
EURUSD 538
XAGUSD -16K
USDCHF 1
AUDJPY 1
USDCAD 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 97K
BRENT 35K
USDJPY 48K
EURUSD 35K
XAGUSD -246K
USDCHF 97
AUDJPY 186
USDCAD 168
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +901.93 USD
最悪のトレード: -1 782 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 23
最大連続利益: +204.31 USD
最大連続損失: -17 132.14 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GrandMarkets-Live1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live06
0.63 × 24
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
GrandMarkets.com
Free Copy
レビューなし
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 21:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.03 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録