- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 114
盈利交易:
3 332 (80.99%)
亏损交易:
782 (19.01%)
最好交易:
901.93 USD
最差交易:
-1 781.66 USD
毛利:
34 266.35 USD (1 905 766 pips)
毛利亏损:
-36 831.24 USD (1 944 879 pips)
最大连续赢利:
58 (204.31 USD)
最大连续盈利:
2 188.75 USD (20)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
85.67%
最大入金加载:
274.69%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
152
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.15
长期交易:
2 168 (52.70%)
短期交易:
1 946 (47.30%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.62 USD
平均利润:
10.28 USD
平均损失:
-47.10 USD
最大连续失误:
23 (-17 132.14 USD)
最大连续亏损:
-17 132.14 USD (23)
每月增长:
-91.48%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3 315.23 USD
最大值:
17 646.63 USD (96.26%)
相对跌幅:
结余:
96.26% (17 646.63 USD)
净值:
98.65% (13 764.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1854
|BRENT
|1066
|USDJPY
|530
|EURUSD
|446
|XAGUSD
|215
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|10K
|BRENT
|1.8K
|USDJPY
|674
|EURUSD
|538
|XAGUSD
|-16K
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|94K
|BRENT
|36K
|USDJPY
|48K
|EURUSD
|35K
|XAGUSD
|-250K
|USDCHF
|97
|AUDJPY
|186
|USDCAD
|168
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +901.93 USD
最差交易: -1 782 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +204.31 USD
最大连续亏损: -17 132.14 USD
GrandMarkets.com
Free Copy
Free Copy
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
-64%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
37
100%
4 114
80%
86%
0.93
-0.62
USD
USD
99%
1:500