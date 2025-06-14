信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GM01
Boyu Ding

GM01

Boyu Ding
0条评论
37
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2025 -64%
GrandMarkets-Live1
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 114
盈利交易:
3 332 (80.99%)
亏损交易:
782 (19.01%)
最好交易:
901.93 USD
最差交易:
-1 781.66 USD
毛利:
34 266.35 USD (1 905 766 pips)
毛利亏损:
-36 831.24 USD (1 944 879 pips)
最大连续赢利:
58 (204.31 USD)
最大连续盈利:
2 188.75 USD (20)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
85.67%
最大入金加载:
274.69%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
152
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.15
长期交易:
2 168 (52.70%)
短期交易:
1 946 (47.30%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.62 USD
平均利润:
10.28 USD
平均损失:
-47.10 USD
最大连续失误:
23 (-17 132.14 USD)
最大连续亏损:
-17 132.14 USD (23)
每月增长:
-91.48%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3 315.23 USD
最大值:
17 646.63 USD (96.26%)
相对跌幅:
结余:
96.26% (17 646.63 USD)
净值:
98.65% (13 764.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1854
BRENT 1066
USDJPY 530
EURUSD 446
XAGUSD 215
USDCHF 1
AUDJPY 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 10K
BRENT 1.8K
USDJPY 674
EURUSD 538
XAGUSD -16K
USDCHF 1
AUDJPY 1
USDCAD 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 94K
BRENT 36K
USDJPY 48K
EURUSD 35K
XAGUSD -250K
USDCHF 97
AUDJPY 186
USDCAD 168
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +901.93 USD
最差交易: -1 782 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +204.31 USD
最大连续亏损: -17 132.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GrandMarkets-Live1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live06
0.63 × 24
查看详细统计，请 登录 或者 注册
GrandMarkets.com
Free Copy
没有评论
2025.12.24 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 21:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.03 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GM01
每月99 USD
-64%
0
0
USD
1.4K
USD
37
100%
4 114
80%
86%
0.93
-0.62
USD
99%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载