SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / NS SNT
Tat Son Nguyen

NS SNT

Tat Son Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 40%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
157 (83.06%)
Loss Trade:
32 (16.93%)
Best Trade:
67.24 USD
Worst Trade:
-76.81 USD
Profitto lordo:
621.59 USD (29 688 pips)
Perdita lorda:
-254.31 USD (7 183 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (25.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.83 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
83.22%
Massimo carico di deposito:
2.21%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.77
Long Trade:
72 (38.10%)
Short Trade:
117 (61.90%)
Fattore di profitto:
2.44
Profitto previsto:
1.94 USD
Profitto medio:
3.96 USD
Perdita media:
-7.95 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-11.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.81 USD (1)
Crescita mensile:
2.95%
Previsione annuale:
35.80%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.66 USD
Massimale:
76.95 USD (6.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.86% (77.23 USD)
Per equità:
12.29% (130.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 42
AUDCAD 33
NZDCAD 19
EURUSD 16
GBPNZD 14
AUDCHF 12
GBPCAD 11
GBPCHF 9
EURCHF 8
EURGBP 7
AUDNZD 6
CADCHF 6
NZDCHF 4
GBPJPY 1
XAUUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 105
AUDCAD 55
NZDCAD 28
EURUSD 14
GBPNZD 32
AUDCHF 27
GBPCAD 25
GBPCHF 21
EURCHF 14
EURGBP 17
AUDNZD 7
CADCHF 12
NZDCHF 5
GBPJPY 7
XAUUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 6.1K
AUDCAD 4.3K
NZDCAD 2.3K
EURUSD 796
GBPNZD 2.1K
AUDCHF 1.1K
GBPCAD 1.8K
GBPCHF 1.1K
EURCHF 608
EURGBP 677
AUDNZD 663
CADCHF 505
NZDCHF 249
GBPJPY 180
XAUUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.24 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.91 USD
Massima perdita consecutiva: -11.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Exness-MT5Real7
0.83 × 6
Coinexx-Live
1.00 × 2
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Exness-MT5Real5
2.47 × 695
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.50 × 2
RoboForex-ECN
2.66 × 635
XAMarkets-Server
3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
VantageInternational-Live 4
3.91 × 121
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.45 × 20
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real11
4.75 × 349
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.22 × 73
43 più
Non ci sono recensioni
2025.09.15 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
