- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
157 (83.06%)
Loss Trade:
32 (16.93%)
Best Trade:
67.24 USD
Worst Trade:
-76.81 USD
Profitto lordo:
621.59 USD (29 688 pips)
Perdita lorda:
-254.31 USD (7 183 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (25.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.83 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
83.22%
Massimo carico di deposito:
2.21%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.77
Long Trade:
72 (38.10%)
Short Trade:
117 (61.90%)
Fattore di profitto:
2.44
Profitto previsto:
1.94 USD
Profitto medio:
3.96 USD
Perdita media:
-7.95 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-11.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.81 USD (1)
Crescita mensile:
2.95%
Previsione annuale:
35.80%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.66 USD
Massimale:
76.95 USD (6.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.86% (77.23 USD)
Per equità:
12.29% (130.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|42
|AUDCAD
|33
|NZDCAD
|19
|EURUSD
|16
|GBPNZD
|14
|AUDCHF
|12
|GBPCAD
|11
|GBPCHF
|9
|EURCHF
|8
|EURGBP
|7
|AUDNZD
|6
|CADCHF
|6
|NZDCHF
|4
|GBPJPY
|1
|XAUUSD
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|105
|AUDCAD
|55
|NZDCAD
|28
|EURUSD
|14
|GBPNZD
|32
|AUDCHF
|27
|GBPCAD
|25
|GBPCHF
|21
|EURCHF
|14
|EURGBP
|17
|AUDNZD
|7
|CADCHF
|12
|NZDCHF
|5
|GBPJPY
|7
|XAUUSD
|0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|6.1K
|AUDCAD
|4.3K
|NZDCAD
|2.3K
|EURUSD
|796
|GBPNZD
|2.1K
|AUDCHF
|1.1K
|GBPCAD
|1.8K
|GBPCHF
|1.1K
|EURCHF
|608
|EURGBP
|677
|AUDNZD
|663
|CADCHF
|505
|NZDCHF
|249
|GBPJPY
|180
|XAUUSD
|1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +67.24 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.91 USD
Massima perdita consecutiva: -11.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
Eightcap-Live
|0.00 × 1
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
Exness-MT5Real7
|0.83 × 6
Coinexx-Live
|1.00 × 2
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
Exness-MT5Real5
|2.47 × 695
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.50 × 2
RoboForex-ECN
|2.66 × 635
XAMarkets-Server
|3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
VantageInternational-Live 4
|3.91 × 121
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
Earnex-Trade
|4.45 × 20
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
Exness-MT5Real11
|4.75 × 349
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
Tickmill-Live
|5.22 × 73
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
40%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
29
8%
189
83%
83%
2.44
1.94
USD
USD
12%
1:500