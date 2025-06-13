SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NS SNT
Tat Son Nguyen

NS SNT

Tat Son Nguyen
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 40%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
189
Bénéfice trades:
157 (83.06%)
Perte trades:
32 (16.93%)
Meilleure transaction:
67.24 USD
Pire transaction:
-76.81 USD
Bénéfice brut:
621.59 USD (29 688 pips)
Perte brute:
-254.31 USD (7 183 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (25.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
92.83 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
83.22%
Charge de dépôt maximale:
2.21%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.77
Longs trades:
72 (38.10%)
Courts trades:
117 (61.90%)
Facteur de profit:
2.44
Rendement attendu:
1.94 USD
Bénéfice moyen:
3.96 USD
Perte moyenne:
-7.95 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-11.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-76.81 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.95%
Prévision annuelle:
35.80%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.66 USD
Maximal:
76.95 USD (6.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.86% (77.23 USD)
Par fonds propres:
12.29% (130.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 42
AUDCAD 33
NZDCAD 19
EURUSD 16
GBPNZD 14
AUDCHF 12
GBPCAD 11
GBPCHF 9
EURCHF 8
EURGBP 7
AUDNZD 6
CADCHF 6
NZDCHF 4
GBPJPY 1
XAUUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 105
AUDCAD 55
NZDCAD 28
EURUSD 14
GBPNZD 32
AUDCHF 27
GBPCAD 25
GBPCHF 21
EURCHF 14
EURGBP 17
AUDNZD 7
CADCHF 12
NZDCHF 5
GBPJPY 7
XAUUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 6.1K
AUDCAD 4.3K
NZDCAD 2.3K
EURUSD 796
GBPNZD 2.1K
AUDCHF 1.1K
GBPCAD 1.8K
GBPCHF 1.1K
EURCHF 608
EURGBP 677
AUDNZD 663
CADCHF 505
NZDCHF 249
GBPJPY 180
XAUUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +67.24 USD
Pire transaction: -77 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +25.91 USD
Perte consécutive maximale: -11.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Exness-MT5Real7
0.83 × 6
Eightcap-Live
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 2
Coinexx-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real5
2.47 × 695
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.50 × 2
RoboForex-ECN
2.76 × 615
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
VantageInternational-Live 4
3.93 × 121
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.45 × 20
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
FBS-Real
4.88 × 16
Exness-MT5Real11
4.89 × 332
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
43 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.15 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NS SNT
33 USD par mois
40%
0
0
USD
1.1K
USD
29
8%
189
83%
83%
2.44
1.94
USD
12%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.