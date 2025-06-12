SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ZZL H1
Senja Karesa Putri

ZZL H1

Senja Karesa Putri
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 52%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
699
Kârla kapanan işlemler:
688 (98.42%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (1.57%)
En iyi işlem:
170.50 USD
En kötü işlem:
-57.09 USD
Brüt kâr:
28 261.90 USD (282 298 pips)
Brüt zarar:
-426.56 USD (989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
370 (15 184.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15 184.10 USD (370)
Sharpe oranı:
1.96
Alım-satım etkinliği:
79.96%
Maks. mevduat yükü:
12.42%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
73.53
Alış işlemleri:
692 (99.00%)
Satış işlemleri:
7 (1.00%)
Kâr faktörü:
66.26
Beklenen getiri:
39.82 USD
Ortalama kâr:
41.08 USD
Ortalama zarar:
-38.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-378.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-378.56 USD (9)
Aylık büyüme:
8.50%
Yıllık tahmin:
103.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
378.56 USD (0.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.59% (378.56 USD)
Varlığa göre:
24.52% (16 275.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 692
AUDUSD 3
GBPJPY 3
EURCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 28K
AUDUSD -85
GBPJPY -166
EURCHF -56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 282K
AUDUSD -84
GBPJPY -239
EURCHF -46
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +170.50 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 370
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +15 184.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -378.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live 1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live03
0.14 × 14
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
Alpari-Pro.ECN
1.22 × 9
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
6.80 × 266
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
3 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.12 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 19:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 04:35
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 14:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
