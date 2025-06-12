- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
699
Kârla kapanan işlemler:
688 (98.42%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (1.57%)
En iyi işlem:
170.50 USD
En kötü işlem:
-57.09 USD
Brüt kâr:
28 261.90 USD (282 298 pips)
Brüt zarar:
-426.56 USD (989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
370 (15 184.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15 184.10 USD (370)
Sharpe oranı:
1.96
Alım-satım etkinliği:
79.96%
Maks. mevduat yükü:
12.42%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
73.53
Alış işlemleri:
692 (99.00%)
Satış işlemleri:
7 (1.00%)
Kâr faktörü:
66.26
Beklenen getiri:
39.82 USD
Ortalama kâr:
41.08 USD
Ortalama zarar:
-38.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-378.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-378.56 USD (9)
Aylık büyüme:
8.50%
Yıllık tahmin:
103.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
378.56 USD (0.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.59% (378.56 USD)
Varlığa göre:
24.52% (16 275.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|692
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|28K
|AUDUSD
|-85
|GBPJPY
|-166
|EURCHF
|-56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|282K
|AUDUSD
|-84
|GBPJPY
|-239
|EURCHF
|-46
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +170.50 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 370
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +15 184.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -378.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
Exness-Real9
|0.00 × 35
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
STForex-Live
|0.14 × 22
ICMarketsSC-Live03
|0.14 × 14
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
Exness-Real
|0.47 × 129
FortFS-Real
|0.83 × 12
Exness-Real36
|1.09 × 260
Alpari-Pro.ECN
|1.22 × 9
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
FBS-Real-6
|6.80 × 266
Exness-Real18
|8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
52%
0
0
USD
USD
63K
USD
USD
17
100%
699
98%
80%
66.25
39.82
USD
USD
25%
1:200