- 자본
- 축소
트레이드:
1 101
이익 거래:
1 071 (97.27%)
손실 거래:
30 (2.72%)
최고의 거래:
2 566.00 USD
최악의 거래:
-2 566.50 USD
총 수익:
82 772.00 USD (487 644 pips)
총 손실:
-20 248.96 USD (41 634 pips)
연속 최대 이익:
370 (15 184.10 USD)
연속 최대 이익:
15 184.10 USD (370)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
53.19%
최대 입금량:
95.57%
최근 거래:
14 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
4.24
롱(주식매수):
1 087 (98.73%)
숏(주식차입매도):
14 (1.27%)
수익 요인:
4.09
기대수익:
56.79 USD
평균 이익:
77.28 USD
평균 손실:
-674.97 USD
연속 최대 손실:
9 (-378.56 USD)
연속 최대 손실:
-14 763.00 USD (6)
월별 성장률:
21.40%
연간 예측:
259.66%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
14 763.00 USD (13.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.15% (14 763.00 USD)
자본금별:
34.83% (23 317.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1094
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|63K
|AUDUSD
|-85
|GBPJPY
|-166
|EURCHF
|-56
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|446K
|AUDUSD
|-84
|GBPJPY
|-239
|EURCHF
|-46
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 566.00 USD
최악의 거래: -2 567 USD
연속 최대 이익: 370
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +15 184.10 USD
연속 최대 손실: -378.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
155%
0
0
USD
USD
68K
USD
USD
30
95%
1 101
97%
53%
4.08
56.79
USD
USD
35%
1:200