시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / ZZL H1
Senja Karesa Putri

ZZL H1

Senja Karesa Putri
0 리뷰
안정성
30
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 155%
SalmaMarkets-Live
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 101
이익 거래:
1 071 (97.27%)
손실 거래:
30 (2.72%)
최고의 거래:
2 566.00 USD
최악의 거래:
-2 566.50 USD
총 수익:
82 772.00 USD (487 644 pips)
총 손실:
-20 248.96 USD (41 634 pips)
연속 최대 이익:
370 (15 184.10 USD)
연속 최대 이익:
15 184.10 USD (370)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
53.19%
최대 입금량:
95.57%
최근 거래:
14 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
4.24
롱(주식매수):
1 087 (98.73%)
숏(주식차입매도):
14 (1.27%)
수익 요인:
4.09
기대수익:
56.79 USD
평균 이익:
77.28 USD
평균 손실:
-674.97 USD
연속 최대 손실:
9 (-378.56 USD)
연속 최대 손실:
-14 763.00 USD (6)
월별 성장률:
21.40%
연간 예측:
259.66%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
14 763.00 USD (13.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.15% (14 763.00 USD)
자본금별:
34.83% (23 317.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1094
AUDUSD 3
GBPJPY 3
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 63K
AUDUSD -85
GBPJPY -166
EURCHF -56
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 446K
AUDUSD -84
GBPJPY -239
EURCHF -46
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 566.00 USD
최악의 거래: -2 567 USD
연속 최대 이익: 370
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +15 184.10 USD
연속 최대 손실: -378.56 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live03
0.14 × 14
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ICMarketsSC-Live33
0.39 × 23
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
Alpari-Pro.ECN
1.22 × 9
CapitalPointTrading-Live29
1.53 × 70
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
15 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.12.30 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 19:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.31 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 10:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.12 23:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.12 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 19:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
ZZL H1
월별 30 USD
155%
0
0
USD
68K
USD
30
95%
1 101
97%
53%
4.08
56.79
USD
35%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.