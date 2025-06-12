- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 101
利益トレード:
1 071 (97.27%)
損失トレード:
30 (2.72%)
ベストトレード:
2 566.00 USD
最悪のトレード:
-2 566.50 USD
総利益:
82 772.00 USD (487 644 pips)
総損失:
-20 248.96 USD (41 634 pips)
最大連続の勝ち:
370 (15 184.10 USD)
最大連続利益:
15 184.10 USD (370)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
53.19%
最大入金額:
95.57%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
4.24
長いトレード:
1 087 (98.73%)
短いトレード:
14 (1.27%)
プロフィットファクター:
4.09
期待されたペイオフ:
56.79 USD
平均利益:
77.28 USD
平均損失:
-674.97 USD
最大連続の負け:
9 (-378.56 USD)
最大連続損失:
-14 763.00 USD (6)
月間成長:
38.72%
年間予想:
469.84%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
14 763.00 USD (13.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.15% (14 763.00 USD)
エクイティによる:
34.83% (23 317.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1094
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|63K
|AUDUSD
|-85
|GBPJPY
|-166
|EURCHF
|-56
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|446K
|AUDUSD
|-84
|GBPJPY
|-239
|EURCHF
|-46
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 566.00 USD
最悪のトレード: -2 567 USD
最大連続の勝ち: 370
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +15 184.10 USD
最大連続損失: -378.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live03
|0.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 18
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
Alpari-Pro.ECN
|1.22 × 9
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.53 × 70
|
ICMarketsSC-Live25
|1.66 × 41
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
