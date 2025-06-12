SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ZZL H1
Senja Karesa Putri

ZZL H1

Senja Karesa Putri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 155%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 101
Gewinntrades:
1 071 (97.27%)
Verlusttrades:
30 (2.72%)
Bester Trade:
2 566.00 USD
Schlechtester Trade:
-2 566.50 USD
Bruttoprofit:
82 772.00 USD (487 644 pips)
Bruttoverlust:
-20 248.96 USD (41 634 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
370 (15 184.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15 184.10 USD (370)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
53.19%
Max deposit load:
95.57%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
4.24
Long-Positionen:
1 087 (98.73%)
Short-Positionen:
14 (1.27%)
Profit-Faktor:
4.09
Mathematische Gewinnerwartung:
56.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
77.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-674.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-378.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 763.00 USD (6)
Wachstum pro Monat :
38.72%
Jahresprognose:
469.84%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
14 763.00 USD (13.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.15% (14 763.00 USD)
Kapital:
34.83% (23 317.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1094
AUDUSD 3
GBPJPY 3
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 63K
AUDUSD -85
GBPJPY -166
EURCHF -56
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 446K
AUDUSD -84
GBPJPY -239
EURCHF -46
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 566.00 USD
Schlechtester Trade: -2 567 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 370
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15 184.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -378.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageFX-Live 1
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
Exness-Real17
0.13 × 8
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live03
0.14 × 14
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 18
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
Alpari-Pro.ECN
1.22 × 9
CapitalPointTrading-Live29
1.53 × 70
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
noch 15 ...
Keine Bewertungen
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 19:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.31 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 10:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.12 23:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.12 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 19:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.