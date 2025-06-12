- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 101
Gewinntrades:
1 071 (97.27%)
Verlusttrades:
30 (2.72%)
Bester Trade:
2 566.00 USD
Schlechtester Trade:
-2 566.50 USD
Bruttoprofit:
82 772.00 USD (487 644 pips)
Bruttoverlust:
-20 248.96 USD (41 634 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
370 (15 184.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15 184.10 USD (370)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
53.19%
Max deposit load:
95.57%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
4.24
Long-Positionen:
1 087 (98.73%)
Short-Positionen:
14 (1.27%)
Profit-Faktor:
4.09
Mathematische Gewinnerwartung:
56.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
77.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-674.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-378.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 763.00 USD (6)
Wachstum pro Monat :
38.72%
Jahresprognose:
469.84%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
14 763.00 USD (13.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.15% (14 763.00 USD)
Kapital:
34.83% (23 317.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1094
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|63K
|AUDUSD
|-85
|GBPJPY
|-166
|EURCHF
|-56
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|446K
|AUDUSD
|-84
|GBPJPY
|-239
|EURCHF
|-46
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 566.00 USD
Schlechtester Trade: -2 567 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 370
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15 184.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -378.56 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live03
|0.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 18
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
Alpari-Pro.ECN
|1.22 × 9
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.53 × 70
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
Keine Bewertungen
