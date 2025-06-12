SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ZZL H1
Senja Karesa Putri

ZZL H1

Senja Karesa Putri
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 52%
SalmaMarkets-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
699
Bénéfice trades:
688 (98.42%)
Perte trades:
11 (1.57%)
Meilleure transaction:
170.50 USD
Pire transaction:
-57.09 USD
Bénéfice brut:
28 261.90 USD (282 298 pips)
Perte brute:
-426.56 USD (989 pips)
Gains consécutifs maximales:
370 (15 184.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15 184.10 USD (370)
Ratio de Sharpe:
1.96
Activité de trading:
79.96%
Charge de dépôt maximale:
12.42%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
73.53
Longs trades:
692 (99.00%)
Courts trades:
7 (1.00%)
Facteur de profit:
66.26
Rendement attendu:
39.82 USD
Bénéfice moyen:
41.08 USD
Perte moyenne:
-38.78 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-378.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-378.56 USD (9)
Croissance mensuelle:
8.50%
Prévision annuelle:
103.15%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
378.56 USD (0.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.59% (378.56 USD)
Par fonds propres:
24.52% (16 275.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 692
AUDUSD 3
GBPJPY 3
EURCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 28K
AUDUSD -85
GBPJPY -166
EURCHF -56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 282K
AUDUSD -84
GBPJPY -239
EURCHF -46
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +170.50 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 370
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +15 184.10 USD
Perte consécutive maximale: -378.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live 1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live03
0.14 × 14
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
Alpari-Pro.ECN
1.22 × 9
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
6.80 × 266
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
3 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.12 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 19:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 04:35
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 14:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ZZL H1
30 USD par mois
52%
0
0
USD
63K
USD
17
100%
699
98%
80%
66.25
39.82
USD
25%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.