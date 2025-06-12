СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ZZL H1
Senja Karesa Putri

ZZL H1

Senja Karesa Putri
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 155%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 101
Прибыльных трейдов:
1 071 (97.27%)
Убыточных трейдов:
30 (2.72%)
Лучший трейд:
2 566.00 USD
Худший трейд:
-2 566.50 USD
Общая прибыль:
82 772.00 USD (487 644 pips)
Общий убыток:
-20 248.96 USD (41 634 pips)
Макс. серия выигрышей:
370 (15 184.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 184.10 USD (370)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
53.19%
Макс. загрузка депозита:
95.57%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
4.24
Длинных трейдов:
1 087 (98.73%)
Коротких трейдов:
14 (1.27%)
Профит фактор:
4.09
Мат. ожидание:
56.79 USD
Средняя прибыль:
77.28 USD
Средний убыток:
-674.97 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-378.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 763.00 USD (6)
Прирост в месяц:
38.72%
Годовой прогноз:
469.84%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14 763.00 USD (13.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.15% (14 763.00 USD)
По эквити:
34.83% (23 317.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1094
AUDUSD 3
GBPJPY 3
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 63K
AUDUSD -85
GBPJPY -166
EURCHF -56
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 446K
AUDUSD -84
GBPJPY -239
EURCHF -46
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 566.00 USD
Худший трейд: -2 567 USD
Макс. серия выигрышей: 370
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +15 184.10 USD
Макс. убыток в серии: -378.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live 1
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
Exness-Real17
0.13 × 8
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live03
0.14 × 14
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 18
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
Alpari-Pro.ECN
1.22 × 9
CapitalPointTrading-Live29
1.53 × 70
ICMarketsSC-Live25
1.66 × 41
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
еще 15...
Нет отзывов
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 19:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.31 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 10:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.12 23:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.12 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 19:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
