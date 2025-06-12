- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 101
Прибыльных трейдов:
1 071 (97.27%)
Убыточных трейдов:
30 (2.72%)
Лучший трейд:
2 566.00 USD
Худший трейд:
-2 566.50 USD
Общая прибыль:
82 772.00 USD (487 644 pips)
Общий убыток:
-20 248.96 USD (41 634 pips)
Макс. серия выигрышей:
370 (15 184.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 184.10 USD (370)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
53.19%
Макс. загрузка депозита:
95.57%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
4.24
Длинных трейдов:
1 087 (98.73%)
Коротких трейдов:
14 (1.27%)
Профит фактор:
4.09
Мат. ожидание:
56.79 USD
Средняя прибыль:
77.28 USD
Средний убыток:
-674.97 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-378.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 763.00 USD (6)
Прирост в месяц:
38.72%
Годовой прогноз:
469.84%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14 763.00 USD (13.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.15% (14 763.00 USD)
По эквити:
34.83% (23 317.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1094
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|63K
|AUDUSD
|-85
|GBPJPY
|-166
|EURCHF
|-56
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|446K
|AUDUSD
|-84
|GBPJPY
|-239
|EURCHF
|-46
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 566.00 USD
Худший трейд: -2 567 USD
Макс. серия выигрышей: 370
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +15 184.10 USD
Макс. убыток в серии: -378.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live03
|0.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 18
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
Alpari-Pro.ECN
|1.22 × 9
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.53 × 70
|
ICMarketsSC-Live25
|1.66 × 41
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
155%
0
0
USD
USD
68K
USD
USD
30
95%
1 101
97%
53%
4.08
56.79
USD
USD
35%
1:200