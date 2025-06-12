- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 101
Negociações com lucro:
1 071 (97.27%)
Negociações com perda:
30 (2.72%)
Melhor negociação:
2 566.00 USD
Pior negociação:
-2 566.50 USD
Lucro bruto:
82 772.00 USD (487 644 pips)
Perda bruta:
-20 248.96 USD (41 634 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
370 (15 184.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15 184.10 USD (370)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
53.19%
Depósito máximo carregado:
95.57%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
4.24
Negociações longas:
1 087 (98.73%)
Negociações curtas:
14 (1.27%)
Fator de lucro:
4.09
Valor esperado:
56.79 USD
Lucro médio:
77.28 USD
Perda média:
-674.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-378.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14 763.00 USD (6)
Crescimento mensal:
38.72%
Previsão anual:
469.84%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
14 763.00 USD (13.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.15% (14 763.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.83% (23 317.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1094
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|63K
|AUDUSD
|-85
|GBPJPY
|-166
|EURCHF
|-56
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|446K
|AUDUSD
|-84
|GBPJPY
|-239
|EURCHF
|-46
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 566.00 USD
Pior negociação: -2 567 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 370
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +15 184.10 USD
Máxima perda consecutiva: -378.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live03
|0.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 18
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
Alpari-Pro.ECN
|1.22 × 9
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.53 × 70
|
ICMarketsSC-Live25
|1.66 × 41
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
Sem comentários
