SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ZZL H1
Senja Karesa Putri

ZZL H1

Senja Karesa Putri
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 155%
SalmaMarkets-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 101
Negociações com lucro:
1 071 (97.27%)
Negociações com perda:
30 (2.72%)
Melhor negociação:
2 566.00 USD
Pior negociação:
-2 566.50 USD
Lucro bruto:
82 772.00 USD (487 644 pips)
Perda bruta:
-20 248.96 USD (41 634 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
370 (15 184.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15 184.10 USD (370)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
53.19%
Depósito máximo carregado:
95.57%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
4.24
Negociações longas:
1 087 (98.73%)
Negociações curtas:
14 (1.27%)
Fator de lucro:
4.09
Valor esperado:
56.79 USD
Lucro médio:
77.28 USD
Perda média:
-674.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-378.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14 763.00 USD (6)
Crescimento mensal:
38.72%
Previsão anual:
469.84%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
14 763.00 USD (13.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.15% (14 763.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.83% (23 317.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1094
AUDUSD 3
GBPJPY 3
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 63K
AUDUSD -85
GBPJPY -166
EURCHF -56
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 446K
AUDUSD -84
GBPJPY -239
EURCHF -46
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 566.00 USD
Pior negociação: -2 567 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 370
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +15 184.10 USD
Máxima perda consecutiva: -378.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live 1
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
Exness-Real17
0.13 × 8
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live03
0.14 × 14
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 18
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
Alpari-Pro.ECN
1.22 × 9
CapitalPointTrading-Live29
1.53 × 70
ICMarketsSC-Live25
1.66 × 41
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
15 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 19:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.31 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 10:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.12 23:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.12 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 19:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ZZL H1
30 USD por mês
155%
0
0
USD
68K
USD
30
95%
1 101
97%
53%
4.08
56.79
USD
35%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.