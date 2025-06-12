- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
699
Profit Trade:
688 (98.42%)
Loss Trade:
11 (1.57%)
Best Trade:
170.50 USD
Worst Trade:
-57.09 USD
Profitto lordo:
28 261.90 USD (282 298 pips)
Perdita lorda:
-426.56 USD (989 pips)
Vincite massime consecutive:
370 (15 184.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 184.10 USD (370)
Indice di Sharpe:
1.96
Attività di trading:
79.96%
Massimo carico di deposito:
12.42%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
73.53
Long Trade:
692 (99.00%)
Short Trade:
7 (1.00%)
Fattore di profitto:
66.26
Profitto previsto:
39.82 USD
Profitto medio:
41.08 USD
Perdita media:
-38.78 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-378.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-378.56 USD (9)
Crescita mensile:
8.50%
Previsione annuale:
103.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
378.56 USD (0.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.59% (378.56 USD)
Per equità:
24.52% (16 275.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|692
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|28K
|AUDUSD
|-85
|GBPJPY
|-166
|EURCHF
|-56
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|282K
|AUDUSD
|-84
|GBPJPY
|-239
|EURCHF
|-46
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +170.50 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 370
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +15 184.10 USD
Massima perdita consecutiva: -378.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live03
|0.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
Alpari-Pro.ECN
|1.22 × 9
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|6.80 × 266
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
52%
0
0
USD
USD
63K
USD
USD
17
100%
699
98%
80%
66.25
39.82
USD
USD
25%
1:200