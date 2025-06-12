SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ZZL H1
Senja Karesa Putri

ZZL H1

Senja Karesa Putri
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 52%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
699
Profit Trade:
688 (98.42%)
Loss Trade:
11 (1.57%)
Best Trade:
170.50 USD
Worst Trade:
-57.09 USD
Profitto lordo:
28 261.90 USD (282 298 pips)
Perdita lorda:
-426.56 USD (989 pips)
Vincite massime consecutive:
370 (15 184.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 184.10 USD (370)
Indice di Sharpe:
1.96
Attività di trading:
79.96%
Massimo carico di deposito:
12.42%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
73.53
Long Trade:
692 (99.00%)
Short Trade:
7 (1.00%)
Fattore di profitto:
66.26
Profitto previsto:
39.82 USD
Profitto medio:
41.08 USD
Perdita media:
-38.78 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-378.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-378.56 USD (9)
Crescita mensile:
8.50%
Previsione annuale:
103.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
378.56 USD (0.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.59% (378.56 USD)
Per equità:
24.52% (16 275.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 692
AUDUSD 3
GBPJPY 3
EURCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 28K
AUDUSD -85
GBPJPY -166
EURCHF -56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 282K
AUDUSD -84
GBPJPY -239
EURCHF -46
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +170.50 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 370
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +15 184.10 USD
Massima perdita consecutiva: -378.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live 1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live03
0.14 × 14
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
Alpari-Pro.ECN
1.22 × 9
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
6.80 × 266
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
3 più
Non ci sono recensioni
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.12 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 19:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 04:35
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 14:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ZZL H1
30USD al mese
52%
0
0
USD
63K
USD
17
100%
699
98%
80%
66.25
39.82
USD
25%
1:200
Copia

