- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 101
盈利交易:
1 071 (97.27%)
亏损交易:
30 (2.72%)
最好交易:
2 566.00 USD
最差交易:
-2 566.50 USD
毛利:
82 772.00 USD (487 644 pips)
毛利亏损:
-20 248.96 USD (41 634 pips)
最大连续赢利:
370 (15 184.10 USD)
最大连续盈利:
15 184.10 USD (370)
夏普比率:
0.26
交易活动:
53.19%
最大入金加载:
95.57%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
17 小时
采收率:
4.24
长期交易:
1 087 (98.73%)
短期交易:
14 (1.27%)
利润因子:
4.09
预期回报:
56.79 USD
平均利润:
77.28 USD
平均损失:
-674.97 USD
最大连续失误:
9 (-378.56 USD)
最大连续亏损:
-14 763.00 USD (6)
每月增长:
38.72%
年度预测:
469.84%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
14 763.00 USD (13.88%)
相对跌幅:
结余:
18.15% (14 763.00 USD)
净值:
34.83% (23 317.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1094
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|63K
|AUDUSD
|-85
|GBPJPY
|-166
|EURCHF
|-56
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|446K
|AUDUSD
|-84
|GBPJPY
|-239
|EURCHF
|-46
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 566.00 USD
最差交易: -2 567 USD
最大连续赢利: 370
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +15 184.10 USD
最大连续亏损: -378.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live03
|0.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 18
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
Alpari-Pro.ECN
|1.22 × 9
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.53 × 70
|
ICMarketsSC-Live25
|1.66 × 41
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
155%
0
0
USD
USD
68K
USD
USD
30
95%
1 101
97%
53%
4.08
56.79
USD
USD
35%
1:200