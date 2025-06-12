SinyallerBölümler
Yui Ming Wan

MING KSKD_8YR VT422

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
800
Kârla kapanan işlemler:
652 (81.50%)
Zararla kapanan işlemler:
148 (18.50%)
En iyi işlem:
184.47 USD
En kötü işlem:
-62.89 USD
Brüt kâr:
1 952.33 USD (142 704 pips)
Brüt zarar:
-877.92 USD (99 091 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (27.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
224.47 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.26
Alış işlemleri:
451 (56.38%)
Satış işlemleri:
349 (43.63%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
1.34 USD
Ortalama kâr:
2.99 USD
Ortalama zarar:
-5.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-204.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-204.10 USD (4)
Aylık büyüme:
2.78%
Yıllık tahmin:
33.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
204.39 USD (1.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.92% (204.39 USD)
Varlığa göre:
9.16% (944.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD-VIP 223
EURJPY-VIP 201
USDCNH-VIP 159
AUDCAD-VIP 63
AUDUSD-VIP 63
NZDCAD-VIP 33
USDCHF-VIP 23
AUDCHF-VIP 23
EURCHF-VIP 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD-VIP 159
EURJPY-VIP 76
USDCNH-VIP 23
AUDCAD-VIP 120
AUDUSD-VIP 305
NZDCAD-VIP 80
USDCHF-VIP 177
AUDCHF-VIP 71
EURCHF-VIP 63
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD-VIP 1.8K
EURJPY-VIP -3.6K
USDCNH-VIP 2K
AUDCAD-VIP 6.2K
AUDUSD-VIP 16K
NZDCAD-VIP 6.3K
USDCHF-VIP 7.8K
AUDCHF-VIP 4.9K
EURCHF-VIP 3.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +184.47 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +27.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -204.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.21 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 09:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.06.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.12 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MING KSKD_8YR VT422
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
10K
USD
16
100%
800
81%
100%
2.22
1.34
USD
9%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.