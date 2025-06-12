SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MING KSKD_8YR VT422
Yui Ming Wan

MING KSKD_8YR VT422

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 21%
VTMarkets-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 477
Gewinntrades:
1 202 (81.38%)
Verlusttrades:
275 (18.62%)
Bester Trade:
184.47 USD
Schlechtester Trade:
-62.89 USD
Bruttoprofit:
3 458.40 USD (267 155 pips)
Bruttoverlust:
-1 414.67 USD (167 299 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (42.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
224.47 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.06%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
10.00
Long-Positionen:
804 (54.43%)
Short-Positionen:
673 (45.57%)
Profit-Faktor:
2.44
Mathematische Gewinnerwartung:
1.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-204.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-204.10 USD (4)
Wachstum pro Monat :
1.80%
Jahresprognose:
21.78%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
204.39 USD (1.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.92% (204.39 USD)
Kapital:
9.96% (1 014.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 480
EURJPY-VIP 374
USDCNH-VIP 227
AUDCAD-VIP 125
AUDUSD-VIP 95
NZDCAD-VIP 60
AUDCHF-VIP 57
USDCHF-VIP 39
EURCHF-VIP 20
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 358
EURJPY-VIP 244
USDCNH-VIP 24
AUDCAD-VIP 242
AUDUSD-VIP 452
NZDCAD-VIP 154
AUDCHF-VIP 187
USDCHF-VIP 273
EURCHF-VIP 109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 13K
EURJPY-VIP 4K
USDCNH-VIP 4.2K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 25K
NZDCAD-VIP 11K
AUDCHF-VIP 11K
USDCHF-VIP 13K
EURCHF-VIP 6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +184.47 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +42.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -204.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.08.21 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 09:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.06.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.12 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MING KSKD_8YR VT422
30 USD pro Monat
21%
0
0
USD
10K
USD
29
100%
1 477
81%
100%
2.44
1.38
USD
10%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.