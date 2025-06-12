SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MING KSKD_8YR VT422
Yui Ming Wan

MING KSKD_8YR VT422

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
800
Profit Trade:
652 (81.50%)
Loss Trade:
148 (18.50%)
Best Trade:
184.47 USD
Worst Trade:
-62.89 USD
Profitto lordo:
1 952.33 USD (142 704 pips)
Perdita lorda:
-877.92 USD (99 091 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (27.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
224.47 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.59%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.26
Long Trade:
451 (56.38%)
Short Trade:
349 (43.63%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
1.34 USD
Profitto medio:
2.99 USD
Perdita media:
-5.93 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-204.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-204.10 USD (4)
Crescita mensile:
2.78%
Previsione annuale:
33.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
204.39 USD (1.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.92% (204.39 USD)
Per equità:
9.16% (944.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD-VIP 223
EURJPY-VIP 201
USDCNH-VIP 159
AUDCAD-VIP 63
AUDUSD-VIP 63
NZDCAD-VIP 33
USDCHF-VIP 23
AUDCHF-VIP 23
EURCHF-VIP 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD-VIP 159
EURJPY-VIP 76
USDCNH-VIP 23
AUDCAD-VIP 120
AUDUSD-VIP 305
NZDCAD-VIP 80
USDCHF-VIP 177
AUDCHF-VIP 71
EURCHF-VIP 63
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD-VIP 1.8K
EURJPY-VIP -3.6K
USDCNH-VIP 2K
AUDCAD-VIP 6.2K
AUDUSD-VIP 16K
NZDCAD-VIP 6.3K
USDCHF-VIP 7.8K
AUDCHF-VIP 4.9K
EURCHF-VIP 3.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +184.47 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +27.42 USD
Massima perdita consecutiva: -204.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.