트레이드:
1 527
이익 거래:
1 246 (81.59%)
손실 거래:
281 (18.40%)
최고의 거래:
184.47 USD
최악의 거래:
-62.89 USD
총 수익:
3 530.09 USD (274 387 pips)
총 손실:
-1 431.52 USD (169 715 pips)
연속 최대 이익:
33 (42.96 USD)
연속 최대 이익:
224.47 USD (2)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.04%
최근 거래:
32 분 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
10.27
롱(주식매수):
829 (54.29%)
숏(주식차입매도):
698 (45.71%)
수익 요인:
2.47
기대수익:
1.37 USD
평균 이익:
2.83 USD
평균 손실:
-5.09 USD
연속 최대 손실:
4 (-204.10 USD)
연속 최대 손실:
-204.10 USD (4)
월별 성장률:
1.74%
연간 예측:
21.07%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
204.39 USD (1.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.92% (204.39 USD)
자본금별:
21.24% (2 169.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|515
|EURJPY-VIP
|380
|USDCNH-VIP
|227
|AUDCAD-VIP
|127
|AUDUSD-VIP
|97
|NZDCAD-VIP
|63
|AUDCHF-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|39
|EURCHF-VIP
|20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|384
|EURJPY-VIP
|248
|USDCNH-VIP
|24
|AUDCAD-VIP
|244
|AUDUSD-VIP
|459
|NZDCAD-VIP
|161
|AUDCHF-VIP
|195
|USDCHF-VIP
|273
|EURCHF-VIP
|109
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|15K
|EURJPY-VIP
|4.7K
|USDCNH-VIP
|4.2K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|26K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDCHF-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURCHF-VIP
|6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +184.47 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +42.96 USD
연속 최대 손실: -204.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
22%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
30
100%
1 527
81%
100%
2.46
1.37
USD
USD
21%
1:500