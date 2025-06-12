- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 471
利益トレード:
1 198 (81.44%)
損失トレード:
273 (18.56%)
ベストトレード:
184.47 USD
最悪のトレード:
-62.89 USD
総利益:
3 446.06 USD (266 089 pips)
総損失:
-1 405.19 USD (166 105 pips)
最大連続の勝ち:
33 (42.96 USD)
最大連続利益:
224.47 USD (2)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.28%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
9.99
長いトレード:
800 (54.38%)
短いトレード:
671 (45.62%)
プロフィットファクター:
2.45
期待されたペイオフ:
1.39 USD
平均利益:
2.88 USD
平均損失:
-5.15 USD
最大連続の負け:
4 (-204.10 USD)
最大連続損失:
-204.10 USD (4)
月間成長:
2.10%
年間予想:
26.54%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
204.39 USD (1.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.92% (204.39 USD)
エクイティによる:
9.96% (1 014.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|475
|EURJPY-VIP
|374
|USDCNH-VIP
|227
|AUDCAD-VIP
|124
|AUDUSD-VIP
|95
|NZDCAD-VIP
|60
|AUDCHF-VIP
|57
|USDCHF-VIP
|39
|EURCHF-VIP
|20
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|357
|EURJPY-VIP
|244
|USDCNH-VIP
|24
|AUDCAD-VIP
|240
|AUDUSD-VIP
|452
|NZDCAD-VIP
|154
|AUDCHF-VIP
|187
|USDCHF-VIP
|273
|EURCHF-VIP
|109
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|13K
|EURJPY-VIP
|4K
|USDCNH-VIP
|4.2K
|AUDCAD-VIP
|14K
|AUDUSD-VIP
|25K
|NZDCAD-VIP
|11K
|AUDCHF-VIP
|11K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURCHF-VIP
|6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +184.47 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +42.96 USD
最大連続損失: -204.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
21%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
29
100%
1 471
81%
100%
2.45
1.39
USD
USD
10%
1:500