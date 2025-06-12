СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MING KSKD_8YR VT422
Yui Ming Wan

MING KSKD_8YR VT422

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 21%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 467
Прибыльных трейдов:
1 195 (81.45%)
Убыточных трейдов:
272 (18.54%)
Лучший трейд:
184.47 USD
Худший трейд:
-62.89 USD
Общая прибыль:
3 439.05 USD (265 439 pips)
Общий убыток:
-1 401.29 USD (165 535 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (42.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
224.47 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.28%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
9.97
Длинных трейдов:
798 (54.40%)
Коротких трейдов:
669 (45.60%)
Профит фактор:
2.45
Мат. ожидание:
1.39 USD
Средняя прибыль:
2.88 USD
Средний убыток:
-5.15 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-204.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-204.10 USD (4)
Прирост в месяц:
2.39%
Годовой прогноз:
30.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
204.39 USD (1.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.92% (204.39 USD)
По эквити:
9.16% (944.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 475
EURJPY-VIP 370
USDCNH-VIP 227
AUDCAD-VIP 124
AUDUSD-VIP 95
NZDCAD-VIP 60
AUDCHF-VIP 57
USDCHF-VIP 39
EURCHF-VIP 20
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 357
EURJPY-VIP 241
USDCNH-VIP 24
AUDCAD-VIP 240
AUDUSD-VIP 452
NZDCAD-VIP 154
AUDCHF-VIP 187
USDCHF-VIP 273
EURCHF-VIP 109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 13K
EURJPY-VIP 3.9K
USDCNH-VIP 4.2K
AUDCAD-VIP 14K
AUDUSD-VIP 25K
NZDCAD-VIP 11K
AUDCHF-VIP 11K
USDCHF-VIP 13K
EURCHF-VIP 6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +184.47 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +42.96 USD
Макс. убыток в серии: -204.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.08.21 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 09:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.06.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.12 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.