Всего трейдов:
1 467
Прибыльных трейдов:
1 195 (81.45%)
Убыточных трейдов:
272 (18.54%)
Лучший трейд:
184.47 USD
Худший трейд:
-62.89 USD
Общая прибыль:
3 439.05 USD (265 439 pips)
Общий убыток:
-1 401.29 USD (165 535 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (42.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
224.47 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.28%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
9.97
Длинных трейдов:
798 (54.40%)
Коротких трейдов:
669 (45.60%)
Профит фактор:
2.45
Мат. ожидание:
1.39 USD
Средняя прибыль:
2.88 USD
Средний убыток:
-5.15 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-204.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-204.10 USD (4)
Прирост в месяц:
2.39%
Годовой прогноз:
30.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
204.39 USD (1.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.92% (204.39 USD)
По эквити:
9.16% (944.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|475
|EURJPY-VIP
|370
|USDCNH-VIP
|227
|AUDCAD-VIP
|124
|AUDUSD-VIP
|95
|NZDCAD-VIP
|60
|AUDCHF-VIP
|57
|USDCHF-VIP
|39
|EURCHF-VIP
|20
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|357
|EURJPY-VIP
|241
|USDCNH-VIP
|24
|AUDCAD-VIP
|240
|AUDUSD-VIP
|452
|NZDCAD-VIP
|154
|AUDCHF-VIP
|187
|USDCHF-VIP
|273
|EURCHF-VIP
|109
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|13K
|EURJPY-VIP
|3.9K
|USDCNH-VIP
|4.2K
|AUDCAD-VIP
|14K
|AUDUSD-VIP
|25K
|NZDCAD-VIP
|11K
|AUDCHF-VIP
|11K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURCHF-VIP
|6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +184.47 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +42.96 USD
Макс. убыток в серии: -204.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
